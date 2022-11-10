Ще більше українських прапорів: ЗСУ звільнили П'ятихатки та Кучерське

Українські захисники продовжують поступово звільняти від російських окупантів населені пункти. Зокрема, загарбників прогнали з П'ятихаток та Кучерського, що на Херсонщині.

Про це розповіли в першій окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна. Бійці опублікували відповідні фото.

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Спецпризначенці звільнили П'ятихатки та Кучерське

В бригаді імені Івана Богуна розповіли про звільнення від окупантів чергових населених пунктів на Херсонщині.

Села П'ятихатки та Кучерське звільнені 515 батальйоном спецпризначення бригади Богуна. Слава Україні!

– мовиться у повідомленні.



ЗСУ звільнили Кучерське / Фото бригади імені Івана Богуна

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ЗСУ звільнили 12 пунктів на Херсонщині

У Генштабі ЗСУ розповіли, що впродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України просунулись на 7 кілометрів на напрямку Петропавлівка-Новорайськ та взяли там під контроль 6 населених пунктів.

Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де українські війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів.

Що відомо про 1-шу ОБрСпП Першу окрему бригаду спеціального призначення імені Івана Богуна створили 4 березня 2022 року. Від самого початку свого формування вона бере участь у бойових діях. У складі бригади, окрім українців, також воюють громадяни ще 19 країн: Австралії, Білорусі, Великої Британії, Грузії, Еквадору, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Норвегії, Румунії, США, Тайваню, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та Японії.



Наші бійці звільнили П'ятихатки / Фото бригади імені Івана Богуна

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Коротко про ситуацію на Херсонщині

Українські захисники витісняють російських окупантів з Херсонщини. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що загальна площа відвойованої території становить до 1381 квадратних кілометрів. Окрім того, Україна вже відновила контроль над 41 населеним пунктом області. Ця цифра продовжує рости.

Командувач окупаційними військами Росії Сєргєй Суровікін 9 листопада оголосив про вимушений вихід загарбників з Херсона. Росіяни організовуватимуть оборону на лівому березі Дніпра.

Після звільнення обласного центру Україна отримає можливість передислокувати свої війська на інші напрямки. На думку міжнародного оглядача Івана Яковини, продовження українського контрнаступу слід чекати або на Луганщині, або на Запоріжжі.

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