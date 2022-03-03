Ще не пізно, – міністр оборони Великої Британії закликає РФ завершити війну в Україні

Росія вже сьомий день тероризує український народ, знищуючи цивільних людей ракетами та авіаударами. У Великій Британії закликали ворога зупинитися.

Росії погрожують ізоляцією

Британський міністр оборони Бен Воллес вважає, що ще не пізно зупинити війну. Він заявив, що агресор ризикує бути ізольованим.

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Я хотів би сказати Росії: припиніть це. Ще не пізно припинити робити те, що ви робите. Вчинені вами кроки незаконні, і ви ризикуєте бути ізольованими на найближчі десятиліття,

– заявив Воллес.

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