Ще один за дружбу з Москвою: кандидат у президенти Франції виступив за зняття санкцій з Росії

Кандидат у президенти Франції Ерік Земмур виступив за скасування європейських санкцій проти Росії. Ба більше, майбутній конкурент Еммануеля Макрона на виборах впевнений, що Парижу слід зміцнити "дружбу" з Москвою.

Про це Земмур повідомив в інтерв'ю на французькому телебаченні. Кандидат у президенти звинуватив США у напруженні у відносинах з Росією

Тим часом Шольц попередив німців, що санкції проти Росії вдарять і по них

Земмур підтримує політику Путіна

Земмур запевнив, якби він був президентом Франції, то однозначно підняв би питання скасування санкцій проти Росії.

Путін не дитина, тому йому не теба ставити меж, він великий глава держави, його треба поважати,

– сказав проросійський французький політик.

На думку Земмура, Вашингтон тільки тим і займається, що налаштовує Європу проти Росії. Причину для цього кандидат назвав дивну: мовляв, через те, що Росія – велика країна.

Земмур відомий проросійським поглядами

Зазначимо, що Ерік Земмур відомий своїми проросійськими поглядами та захопленням Володимиром Путіним. Після окупації Криму та початку війни на Донбасі політик назвав Україну "мертвою".

Французи обиратимуть нового президента у квітні 2022 року. Згідно з соціологічними опитуваннями, наразі у симпатіях виборців лідирує чинний глава держави Еммануель Макрон. У Земмура рейтинг лише 6%.

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Політичні скандали щодо підтримки агресії Росії:

Голова ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна нібито "назавжди втратила Крим". Путін, вважає військовий, хоче розколоти ЄС, аби його поважали.

Шенбах після скандалу подав у відставку.

За Росію заступився і глава уряду Баварії Маркус Зьодер. Він переконував, що Москва – не ворог та категорично виступив проти членства України в НАТО.

За скасування санкцій проти Росії виступив і віцепрем'єр Словаччини Ріхард Сулик. Він назвав це своєю "особистою думкою".

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