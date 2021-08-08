Ще одна курортна країна у вогні: пожежа спалахнула у Чорногорії

Масштабні лісові пожежі накрили ще одну курортну країну – Чорногорію. Місцева влада переконана, що причиною виникнення вогняної стихії став підпал.

Вогонь наблизився до столиці

Загоряння виникло близько 14 години дня у Мало-Брдо. Вогонь швидко наблизився до житлових будинків Подгориці.

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Вогонь повністю охопив прилеглу височину. Наразі тривають роботи з ліквідації загоряння. У службі захисту та порятунку розповіли, що гасіння пожежі ускладнює вітер.

Мер Подгориці Іван Вуковіч заявив у своєму твітері, що причиною пожежі став підпал.

Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції,

– наголосив Вуковіч.

Що відомо про пожежі у курортних країнах