Ще одна курортна країна у вогні: пожежа спалахнула у Чорногорії
Джерело:RTCG
Масштабні лісові пожежі накрили ще одну курортну країну – Чорногорію. Місцева влада переконана, що причиною виникнення вогняної стихії став підпал.
Вогонь наблизився до столиці
Загоряння виникло близько 14 години дня у Мало-Брдо. Вогонь швидко наблизився до житлових будинків Подгориці.
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Вогонь повністю охопив прилеглу височину. Наразі тривають роботи з ліквідації загоряння. У службі захисту та порятунку розповіли, що гасіння пожежі ускладнює вітер.
Мер Подгориці Іван Вуковіч заявив у своєму твітері, що причиною пожежі став підпал.
Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції,
– наголосив Вуковіч.
Що відомо про пожежі у курортних країнах
- 28 липня пожежа спалахнула неподалік міста Манавґат у Туреччині. З того часу вогняна стихія поширилася на Мармарис та Бодрум.
- Боротися з вогнем турецьким рятувальникам допомагають проливні дощі та українські колеги. Однак повністю приборкати полум'я та стабілізувати ситуацію досі не вдалося.
- За підозрою у підпалі взяли під варту 7 осіб.
- 31 липня вогняна стихія накрила Грецію. Жителів міст на півночі Афін почали евакуйовувати посеред ночі 6 серпня. Відомо, що десятки людей постраждали. Серед них є і рятувальники.