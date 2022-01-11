Ще раз полізете – отримаєте по яйцях, – ексглава МЗС Польщі пригрозив Москві

Ексміністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів голові МЗС Сергію Лаврову на його зухвалі заяви про НАТО. Поляк наголосив, що Росія – це серійний ґвалтівник.

Лавров назвав НАТО геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, які, мовляв, осиротіли внаслідок Варшавського договору та розпаду СРСР. Цю заяву опублікувало посольство Росії у Великій Британії.

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Сікорський пригрозив Лаврову

Дипломат жорстко звернувся до Росії. Він назвав агресорку "серійним ґвалтівником".

Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях,

– наголосив Сікорський.

Інші зухвалі заяви Лаврова

Глава російського МЗС постійно озвучує цинічні заяви. Наприклад, нещодавно він сказав, що Росія "втрутиться у конфлікт на Донбасі" через "провокації Києва".

Росія висунула для НАТО свої "гарантії безпеки". Вимагають, аби Україну не приймали до Альянсу. Лавров пригрозив: якщо російський документ проігнорують, будуть "заходи".

Також кремлівський чиновник переконував, що США хочуть влаштувати в Україні "маленьку війну".

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Текст поста Радомира Сікорського:

Усвідомте собі, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татом. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях