Ще є що блокувати, – політолог припустив, що буде у сьомому пакеті санкцій проти Росії

Після введення у дію шостого пакета санкція проти держави-агресорки Росії, почалися розмови про наступний пакет обмежень. Однак, багато хто говорить, що прийняти його зможуть не раніше, ніж восени.

Крім того, під питанням залишається й потенційний зміст сьомого пакета санкцій. Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

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Є багато варіантів обмежень для сьомого пакета

На його думку, наступний комплект обмежень може охоплювати повну економічну ізоляцію Росії та відмову від зв'язку із нею у різних контекстах – транспортному, логістичному тощо.

Є що блокувати і як далі обвалювати російську економіку та забирати в них гроші,

– переконаний експерт.

Політолог підкреслив, що усі раніше ухвалені санкції є дуже потужними, але, на жаль, все одно дозволяють Росії виживати та триматися на плаву. А від так, партнери України мають достатній вектор руху для того, щоб продовжувати працювати над санкціями.

Сьомий пакет санкцій: що відомо

Майже одразу після прийняття шостого пакета санкцій проти Росії в Міністерстві закордонних справ Польщі повідомили про початок роботи Європейського Союзу над наступним пакетом обмежень.

Очільник польського МЗС Павло Яблонський заявив, що санкції проти держави-агресорки повинні бути ще жорсткішими, зокрема у контексті обмеження споживання російського газу, а також відключення усіх банків Росії від системи SWIFT.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса припустив, що до наступного пакета санкцій може входити також обмеження ціни на нафту з Росії. Це означає, що європейські країни можуть встановити максимально граничну ціну на російську нафту, і дорожче її не купуватимуть.

До того ж це обмеження може розповсюджуватися на весь світ, а не лише на Європу. Впливати на це можна вторинними санкціями. Експерт вважає, що ці санкції залюбки виконували б навіть Індія та Китай.

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