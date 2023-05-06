Після 9 травня росіянам не буде сенсу тиснути на Бахмут, – полковник запасу ЗСУ

На пальцях обох рук складно порахувати скільки разів російське керівництво ставило перед окупантами завдання захопити Бахмут, однак безуспішно. Новою "фатальною" датою стало 9 травня - "дєнь пабєдобєсія " в Росії.

Вчергове росіяни зганьбляться в Бахмуті і після "сакральної" дати місто просто стане їм непотрібним. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Це кілька днів перед "скрєпною" датою, у них же проблема зі "скрєпами", в них ці "скрєпи" і в датах, і в голові, і де їх тільки немає, навіть на туалетах у них ці "скрєпи" висять – росіяни, що з них візьмеш", – прокоментував Світан.

Він переконаний, що росіянам після 9 травня ні до чого буде прив'язуватися, не буде сенсу дотискати Бахмут і втрачати сотні людей щодобово.

Бахмут після 9 травня потрібний буде лише ЗСУ

За словами Світана, після невдач до 9 травня цей інформаційний капкан про захоплення міста зніметься, адже місто буде нікому не потрібне, ні росіянам, ні Євгєнію Пригожину. Натомість українські війська утримують його в загальній системі оборони, як рубіж.

Ба більше, зараз оскільки погода налагодилася, з'являється можливість працювати дальніми системами ураження, а не живою силою.

До цього зазвичай сили військ спецоперацій, штурмові групи, бригади, утримували фактично своїми життями цей рубіж оборони. Але тепер дочекалися підходу важкої техніки, тепер уже буде дещо простіше,

– резюмував Світан.

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