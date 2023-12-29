Один плацдарм залишиться непередбачуваним: яким буде фронт 2024 року

Упродовж щонайменше першої половини 2024 року російсько-український фронт буде статичним. Однак одна його ділянка може змінити загальну ситуацію.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко окреслив 24 Каналу, якою може бути ситуація на фронті наступного року. За його словами, захисники будуть переважно в обороні.

До вашої уваги Зручний плацдарм для наступу, – військовий експерт про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

"Хоча є один плацдарм, який може вносити деякі корективи в загальну ситуацію в зоні бойових дій. Це лівобережна Херсонщина – там може відбуватись усе що завгодно", – зазначив Коваленко.

Вранці 17 листопада командування ЗСУ вперше підтвердило захоплення плацдармів на лівобережжі Херсонщини. Станом на 24 грудня українські військові продовжують їх розширювати

На інших напрямках, зокрема на Лимано-Куп'янській вісі, Донеччині й Запоріжжі, захисники будуть у маневровій обороні. Треба бути морально готовими, що з деяких позицій, можливо, доведеться піти.

Росія ще матиме техніку

Завдяки радянським запасам Росія зможе компенсувати втрати в техніці впродовж 2024 року. Але окупанти не зможуть збільшити лінії виробництва.

У них є окремі підприємства, які мають обмежений ресурс для відновлення або виробництва тієї чи тієї техніки. Вони роблять три зміни, але стрибнути вище цього вони не можуть,

– констатував Коваленко.

Ситуація на фронті: останні новини

На Авдіївському напрямку 28 грудня українським військовим вдалось відбити раніше втрачену позицію. Під час успішної операції двох окупантів знищили, ще чотирьох – захопили в полон.

На Запорізькому напрямку росіяни самі масово здаються в полон. Вони це пояснюють нелюдським ставленням командування й великими втратами.

На Куп'янському напрямку ворог намагається атакувати Синьківку, але зазнає втрат в особовому складі й техніці. Зокрема, захисники мінуснули 30 росіян, три їхні БМП й один танк.

Майже третину російського бюджету на 2024–2026 роки витрачатимуть на війну. Таке саме було в останні роки СРСР.