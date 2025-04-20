Генерал армії спрогнозував дії Росії після "перемир'я" на Великдень

Є велика ймовірність, що після закінчення "великоднього перемир'я" опівночі 21 квітня Росія продовжить обстріли України. Поки Владімір Путін не отримає якихось поступок від України та домовленостей зі США, він не зупиниться.

Тому варто бути готовими до нових атак – як дронових, так і ракетних, про це свідчить низка факторів. Детальніше 24 Каналу розповів генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Не пропустіть Готуються, – Андрющенко попередив про провокацію окупантів під час "великоднього перемир'я"

Чому Путін продовжить обстрілювати Україну

На думку генерала армії, Росія продовжить обстрілювати Україну – можливо, навіть цієї ночі. Хоча атаки можуть бути не такими масштабними, як раніше, слід готуватись до будь-яких сценаріїв, адже жодна розвідка не може на 100% спрогнозувати дії противника. Накази можуть надходити в будь-який момент – через годину або через п'ять.

Маломуж переконаний: Путін не зупиниться, навіть якщо прагнутиме на певному етапі завершити війну. Його мета – домовленості насамперед зі США в обмін на послаблення санкцій, політичної та дипломатичної ізоляції, економічного тиску, і, звісно, що поступок з боку України.

Поки таких переговорів не було і Кремль не досяг жодних результатів, Росія продовжить обстріли – як засіб тиску на Україну та США,

– наголосив Микола Маломуж.

Відмовитись від такого терористичного плану він не здатен – у нього просто немає інших механізмів впливу, адже ситуація на фронті для Росії ускладнюється: армія зазнає втрат, а на багатьох напрямках, навіть стратегічно важливих, – відступає. Це ще не повноцінний тактичний відступ, але вже свідчить про слабкість позицій.

Дивіться також Заява про "великоднє перемир'я" стала легкою дипломатичною перемогою Путіна, – WSJ

Росія, найімовірніше, знову активізує атаки, аби сіяти терор, спричиняти людські втрати й змусити міжнародну спільноту шукати компроміси. Проте, за словами генерала армії, такі сценарії не спрацюють. Путіну не вдасться перекласти провину на Україну й показати себе "білим і пухнастим". Україна має достатньо доказів, хто розпочав війну та продовжує вбивства.

Він наголошує: необхідно ще більше об'єднувати зусилля, а позиція США щодо Росії має стати жорсткішою. Без цього Путін не піде на поступки – він і далі намагатиметься наступати та тероризувати український народ.

Про загрозу дронових та ракетних ударів

Як зазначив Микола Маломуж, Росія й надалі намагатиметься влаштовувати провокації. Наприклад, продовжить стверджувати, що Україна 20 квітня нібито вдарила по Донецьку, хоча насправді удари були зафіксовані з позицій російських бойових підрозділів.

Москва нав'язуватиме США версію, що ніби саме Україна порушила "великоднє перемир'я", тому вона "змушена" реагувати. Однак під тиском Вашингтона та в Лондоні, де обговорюватимуть перший етап мирного врегулювання – припинення ударів по цивільних об'єктах – Росія періодично демонструватиме згоду, але згодом навмисне зриватиме домовленості.

Росія періодично буде на це реагувати, погоджуватися, а тоді зривати. Їй невигідний стабільний мир,

– пояснив колишній керівник Служби зовнішньої розвідки.

Кремлю потрібна напруга – щоб завдавати ударів, тримати населення в страху та деморалізовувати українців. Навіть Дмітрій Пєсков заявив, що Владімір Путін не має наміру продовжувати перемир'я після 20 квітня. З початком 21 квітня можуть відновитися атаки.

У цьому контексті важливо звернути увагу на ймовірність як дронових, так і ракетних ударів. Сьогодні, 20 квітня, у повітря для тренувальних польотів підіймались кілька літаків МіГ-31. Це може свідчити про підготовку до ударів ракетами "Кинджал". Також можлива атака іншими балістичними або крилатими ракетами, адже у повітря також підіймались літаки Ту-95, Ту-160 та інші.