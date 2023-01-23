Зеленський розповів, що буде після виходу України на кордони 1991 року

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами німецького телеканалу ARD. Він відповів, що буде після того, як Україна вийде на кордони 1991 року.

Глава держави заявив, що вихід окупантів із нашої території звичайно ж призведе далі до дипломатичних кроків.

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Що буде після виходу на кордони 1991 року

Президент наголосив, що можливо тоді будуть "інші люди", маючи на увазі теперішню владу країни-агресорки. Оскільки зараз він не бачить сенсу сідати за стіл переговорів з нинішнім урядом Кремля.

Вихід з нашої території – це все одно визнання помилок. Але слів мало – потрібні дії. І, звичайно ж, не треба висувати якісь ультиматуми. Ми – незалежна країна,

– заявив Зеленський.

Що може значно вплинути на хід війни: відповідь Зеленського

У День Соборності України, президент України та член британського парламенту Борис Джонсон провели зустріч зі студентами з усіх регіонів України, а також з представниками Військового інституту КНУ. Подія відбулася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Під час цієї зустрічі Володимир Зеленський наголосив, що Україна може перемогти у війні проти Росії у 2023 році. Аби це сталося цього року, необхідно виконати 2 важливі умови: зберігати єдність і місць зсередини та ззовні.

Слова президента Зеленського підтвердив експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. На думку політика, для завершення війни найперше, що потрібно, – це якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю, що і збираються робити справжні союзники української держави.

Можливий наступ Росії