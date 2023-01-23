Зеленський розповів, що буде після виходу України на кордони 1991 року
Джерело:Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами німецького телеканалу ARD. Він відповів, що буде після того, як Україна вийде на кордони 1991 року.
Глава держави заявив, що вихід окупантів із нашої території звичайно ж призведе далі до дипломатичних кроків.
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Що буде після виходу на кордони 1991 року
Президент наголосив, що можливо тоді будуть "інші люди", маючи на увазі теперішню владу країни-агресорки. Оскільки зараз він не бачить сенсу сідати за стіл переговорів з нинішнім урядом Кремля.
Вихід з нашої території – це все одно визнання помилок. Але слів мало – потрібні дії. І, звичайно ж, не треба висувати якісь ультиматуми. Ми – незалежна країна,
– заявив Зеленський.
Що може значно вплинути на хід війни: відповідь Зеленського
У День Соборності України, президент України та член британського парламенту Борис Джонсон провели зустріч зі студентами з усіх регіонів України, а також з представниками Військового інституту КНУ. Подія відбулася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Під час цієї зустрічі Володимир Зеленський наголосив, що Україна може перемогти у війні проти Росії у 2023 році. Аби це сталося цього року, необхідно виконати 2 важливі умови: зберігати єдність і місць зсередини та ззовні.
Слова президента Зеленського підтвердив експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. На думку політика, для завершення війни найперше, що потрібно, – це якнайшвидше надати Україні всю необхідну зброю, що і збираються робити справжні союзники української держави.
Можливий наступ Росії
- В інтерв'ю німецькому виданню глава держави сказав, що російський диктатор Владімір Путін готує новий наступ на Україну. Зеленський попередив, що наступ може бути з будь-якого напрямку.
- Президент вважає, що Путін може наступити на Сході чи Півдні країни. Такі припущені обґрунтовані тим, що російський диктатор ставив собі за мету вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.
- Він також наголосив, що очільнику Кремля байдуже на своїх солдатів, Путін відправляє помирати сотні тисяч жертв.