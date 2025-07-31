Дональд Трамп встановив Путіну дедлайн упродовж 10 – 12 днів, щоб той погодився на угоду. Якщо Путін не погодиться, США запровадять жорсткі санкції. Подальші кроки Трампа можуть бути на партнерів Росії та на її джерела доходів.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в ефірі 24 Каналу розповів про можливі подальші кроки Дональда Трампа. Першим кроком, за його словами, може стати голосування в Конгресі за законопроєкт, який передбачає запровадження тарифів.

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Які кроки Трамп може зробити далі?

Це одна з передумов для легалізації санкцій.

Друге – ймовірно, будуть введені тарифи проти Індії та Китаю в певному обмеженому обсязі, щоб подивитися на їхню реакцію: чи будуть вони готові до перемовин,

– сказав Юрій Богданов.

Він зазначив, що під ударом може опинитися й Туреччина, оскільки вона є третім за обсягами покупцем російської нафти.

Третім кроком, після запровадження тарифів проти Китаю, Індії та, можливо, Туреччини, може стати вимога Трампа до ЄС і Великої Британії зробити дзеркальні кроки.

Він додав, що з урахуванням результатів перемовин між ЄС та США щодо нової торгівельної угоди все рухатиметься саме в цьому напрямку. А далі – спостерігатимуть за реакцією з боку Росії та її партнерів.

Важливо! Росія відреагувала на новий дедлайн Трампа. У Кремлі не демонструють готовності до миру, більш того – там почали погрожувати США конфліктом.

Крім того, ймовірно, буде оголошено про розширення військової підтримки – або за рахунок європейських коштів, або безпосередньо з боку США. Після цього, протягом кількох тижнів, стежитимуть за реакцією, а потім ухвалюватимуть наступні кроки. Імовірніше за все, ці дії будуть поетапними.

Також Богданов наголосив, що не варто очікувати, що Росія раптом за 10 днів піде на мирні домовленості.