Світ житиме за новими законами: що буде з Росією після війни

Після завершення російсько-української війни країна-агресорка навряд чи залишиться в теперішніх кордонах. Однак вона може зберегти державність.

Американський політолог Раміз Юнус розповів 24 Каналу, що варіанти розвитку подій різні, але очевидно, що Росія прямує шляхом СРСР, а тому може розділити його долю.

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"Якщо ми говоритимемо про довгострокову перспективу, то всі імперії руйнуються. Світ житиме за зовсім іншими законами", – констатував Юнус.

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Статус країни-агресорки може безповоротно змінитись, а тому, ймовірно, постане питання перебудови глобальної безпеки.

Що пришвидшить розділення Росії

До найслабших аспектів країни-агресорки належить її національна політика – пригнічення всіх національностей, окрім російської. На цьому ґрунті виникає найбільше невдоволення владою.

Ці процеси можуть відбутися дуже швидко. Їхнім каталізатором може бути саме теперішня війна,

– зазначив Юнус.

До слова, саме в російських регіонах найгостріше постає проблема прихованої мобілізації. Це може пришвидшити розділення країни-агресорки.

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