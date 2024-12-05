Келлог – прихильник заморожування війни: Годжес відповів, чи буде це катастрофою для України

Кіт Келлог, якого Дональд Трамп призначив спецпредставником щодо питань України, є прихильником заморожування війни, який виступає проти членства нашої держави у НАТО та надає перевагу залишення окупованих територій під контролем Росії.

Однак позиція Вашингтону після інавгурації Дональда Трампа може поступово змінюватися. Про це заявив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю hromadske, передає 24 Канал.

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Що буде з Україною

Як вважає Бен Годжес, в оточенні новообраного американського лідера є люди, які підтримують вищезгадану позицію стосовно припинення вогню в Україні шляхом низки поступок Москві та виступають за реалізацію конкретно такого сценарію. Втім, Трамп і його команда вже потроху змінюють свої погляди.

Я думаю, що після своєї інавгурації президент скорегує позицію стосовно України, яку він та його оточення озвучували під час передвиборчої кампанії. Приміром, я не чув, щоб майбутній віцепрезидент Джеймс Венс робив антиукраїнські заяви після виборів,

– наголошує колишній командувач.

За його словами, новий радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Волц здебільшого підтримує Україну. Крім нього, кандидат на посаду державного секретаря США також має проукраїнську позицію, йдеться про американського сенатора Марко Рубіо.

Нагадаємо, полковник армії Великої Британії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон також запевняв, що насправді більшість людей, які збираються обіймати ключові посади у США після початку президентського терміну Дональда Трампа, оптимістично налаштовані щодо підтримки України.