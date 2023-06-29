Пригожин хотів влаштувати показову акцію: яка доля спіткає вагнерівців після заколоту

Очільника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина після його короткочасного заколоту в Росії очікує сумна доля. Попри всі обіцянки Владіміра Путіна, вагнерівців або ув'язнять, або знищать.

Таку думку 24 Каналу висловив експрацівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Пригожин зробив спробу "перевороту", щоб уникнути обеззброєння за відхід від Бахмута.

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"Пригожин не міг лишитись на фронті, тому що його розбили б українці, і він це розумів. І він не міг піти з фронту, бо його обеззброїли б. Він влаштував цей путч, щоб його не обеззброїли", – сказав Жирнов.

Що чекає на вагнерівців після заколоту: дивіться відео

До слова, насправді Пригожин мав менше найманців, ніж говорив. Мовиться про близько 10 тисяч вагнерівців, а не 25 тисяч.

Вагнерівців обеззброять і знищать

Тепер відбувається те, чого Пригожин так прагнув уникнути: його банду таки обеззброюють. Але далі буде гірше.

"У будь-яких арміях світу під час будь-якої війни частину, яка влаштувала заколот, ліквідовують, її прапор знищують, а офіцерів – розжалують, судять і ув'язнюють або вбивають. Це чекає на вагнерівців", – вважає Жирнов.

"Похід на Москву" Пригожина: основне

Вночі проти 24 червня очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин розпочав "марш справедливості" Росією у відповідь на нібито ракетний удар з боку міноборони напередодні. Під час свого короткотривалого заколоту вагнерівці пошкодили дороги, 19 будинків і головне – мінуснули кілька російських літаків, серед яких військовий Іл-22М.

За майже добу вагнерівцям вдалося встановити контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви. Однак після розмови із самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком Пригожин вирішив припинити свій заколот. Найманці розвернули колони і повернулись у польові табори.

26 червня Євгеній Пригожин після дводенного мовчання вийшов на зв'язок і вирішив виправдатися, чому вагнерівці влаштували заколот. За його словами, ПВК "Вагнера" мала припинити своє існування, тому було ухвалено рішення не допустити цього.

27 червня до Білорусі прилетів літак керівника ПВК "Вагнера". Про приїзд Пригожина було домовлено раніше з Лукашенком.

Однак аналітики ISW вважають, що Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль буде тиснути на Лукашенка. Перебазування до сусідньої держави може стати для Євгенія Пригожина та його найманців пасткою.

Ввечері 26 червня кремлівський диктатор Владімір Путін запропонував вагнерівцям вступити на службу до міністерства оборони або "піти до Білорусі". Уже 27 червня пропагандистські ЗМІ написали, що "почалась підготовка з передачі ПВК "Вагнера" важкої військової техніки до підрозділів ЗС РФ".