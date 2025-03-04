Шмигаль розповів про ризики, якщо США не відновлять допомогу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, які ризики стоять перед Україною у разі подальшої відсутності надання американської військової допомоги.

Деталі він розповів під час пресконференції з нагоди п'ятої річниці роботи уряду у вівторок, 4 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на етер телемарафону.

Дивіться також Чи зможе Україна воювати, якщо США та ЄС перестануть допомагати

Чим загрожує відсутність допомоги від США

Наразі, як розповів Денис Шмигаль, Україна має всі наявні у світі системи протиповітряної оборони. Йдеться про з десяток ракетних систем, а також про інші обладнання та установки. В Україні є мобільні вогневі групи, які обладнані всім необхідним, тепловізорами.

За його словами, на сьогодні усі партнери постачають Україні як системи протиповітряної оборони, так і ракети, боєприпаси до них. Наша держава має поставки та залишки на складах від різних партнерів, внесок Вашингтона у це, на думку прем'єр-міністра, є значним.

В першу чергу це стосується систем Patriot. Системи Patriot – поки що єдина система, яка спроможна боротися з російською балістикою. Тобто ризик, про який ви питали, він міститься в якраз площині або в секторі забезпечення Patriot,

– заявив він.

Насамперед йдеться і про ремонт, і про обслуговування, і про боєприпаси до Patriot для захисту України від ворожих балістичних ударів. Глава уряду водночас висловив упевненість у тому, що Києву вдасться знайти якісь варіанти зі США та партнерами, аби уникнути ризиків.

Нагадаємо, Білий дім вночі 4 березня оголосив про тимчасове припинення надання військової допомоги Україні. Це рішення було ухвалене після суперечки між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.

За даними Bloomberg, серед призупиненої допомоги є "критично важливі боєприпаси", керовані реактивні системи залпового вогню, протитанкова зброя та багато інших. Як зазначили журналісти, офіційні особи НАТО припускають, що попередніх поставок зброї, ймовірно, вистачить лише до літа.