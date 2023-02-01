Якщо швидко не закінчити агресію Росії, війна стане світовою, – політолог

Світ фактично перебуває на порозі Третьої світової війни. Однак цей сценарій можна відтермінувати або взагалі скасувати, якщо швидко закінчити агресію Росії.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Саакян. Свої проблеми вирішує й Ізраїль, а "бавовна" в Ірані це попередження від США.

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Вибухи в Ірані – новий епізод глобального протистояння

Саакян розповів, що вибухи в Ірані – це новий епізод глобального протистояння. Якщо світ піде по швах, то там, де тонко, там і порветься. В Україні це лише один з епізодів. У випадку, якщо не вдається швидко закінчити російсько-українську війну українською перемогою, то фактично вона стає прологом у глобальну війну.

Чим довше вона триває, тим більше вона розбалансовує світову систему, й відповідно тим більше буде точок напруження. Чим довше буде ця агонія, тоді ми просто можемо перейти в гарячу Третю світову одразу ж. Якщо Україна перемагає ефективно й переконливо, то тоді це або відтерміновує війну, або зупиняє цей сценарій,

– зазначив політолог.

Він додав, що тоді світ буде більш готовим, диктатура буде слабшою і треба зробити цілу низку висновків з російсько-української війни. Це фактично може бути щепленням для світової системи, аби зробити висновки, модернізувати її і зробити актуальною до сьогоднішніх викликів і загроз.

"По швидкості прийняття рішень, по технологіях, по певних рішеннях, механізмах. Наприклад, той же "Рамштайн" – це вже елемент майбутнього устрою. Він зараз створився, як певний транзитний механізм для того, щоб компенсувати слабкості існуюючої системи", – зауважив Саакян.

За його словами, зокрема, і для ситуацій, коли на демократичну державу напала ядерна диктатура для того, щоб перекроїти кордони й узагалі перемогти на теренах України саму ідею демократії, можливість демократичного розвитку, ідею сучасних цінностей і показати, що система права є імпотентною, недієздатною.

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Покарання для Росії

Як зазначив Саакян, у Росії люблять говорити, що "ім нічєво за ета ні будіт". Побачимо, але по трибуналу вже все рухається доволі активно. Зараз ЄСПЛ виніс своє проміжне рішення. Тобто, там кліщата довкола Росії також звужуються.

У цьому розрізі зрозуміло, що Ізраїль попереджає для себе загрози завтрашнього дня. Вони б давно хотіли це зробити, але стримуючим фактором були США. Та з моменту, коли Іран почав допомагати Росії, вони фактично сплелись у союзі, то й на колективному Заході вирішили трохи більше закрити очі на механізми, якими діє Ізраїль,

– наголосив політолог.

Він продовжив, що Ізраїль не підтверджує і не спростовує власної участі в цих операціях по обмеженню військового потенціалу й розвитку ядерної програми Ірану.

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