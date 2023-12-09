Каприз Кремля за російські гроші: яка мета візиту Путіна в ОАЕ та Саудівську Аравію
Владімір Путін 6 грудня прибув до ОАЕ, де зустрівся з президентом Мохаммедом бін Заїдом Аль-Нахайяном. А вже надвечір російський диктатор відправився до Саудівської Аравії.
Утім, під час цього турне не було оголошено важливих рішень і схоже все було на бліц-візит. Про це 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко.
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Демонстрація активності Путіна
Нове турне кремлівського очільника – демонстрація вірності його посіпак. За словами Володимира Фесенка, в ОАЕ чимало російських олігархів і саме вони спонсорували диктатору помпезний прийом.
Це були бліц-візити, нетривалі. Це свідчення того, що це пропагандистські візити, ніяких рішень там не було, крім демонстрації величі. Все це російський каприз за російські гроші,
– наголосив політолог.
Ба більше – Путін не відмовиться провести цьогорічну так звану "пряму лінію". Поки вона запланована на 14 грудня. Ймовірно, кремлівські посіпаки зроблять якісь обмеження, аби не продемонструвати публічно, що Путіну важко витримувати навантаження.
"Одна російська опозиційна структура зробила опитування. Воно показало, що за останній рік публічних заходів за участю Путіна стало менше. Була ситуація з ковідом, ізоляцією, коли витримували відвідувачів Путіна, були карантини і тому подібне. Я думаю, пропагандисти поміняли цей порядок. Можливо, двійника використовуватимуть", – припустив Фесенко.
Тобто остання діяльність Путіна – банальна демонстрація його активності. Особливо перед майбутніми виборами.
Путін знову йтиме на "вибори" у Росії: що відомо
- 8 грудня під час церемонії до так званого "дня героїв вітчизни" у Росії кремлівський диктатор заявив, що піде на новий термін. Бо, за його словами, "сьогодні по-іншому і не можна".
- Для того, щоб Путін вкотре взяв участь у "виборах", в Росії змінили конституцію. У 2020 році у положенні про обмеження термінів прибрали слово "підряд". Саме воно обмежувало диктатора. Путін був "обраний" президентом у 2012 році й був "переобраний" у 2018 році. У 2024 році він би не мав права балотуватися.
- Пропагандисти встигли відреагувати на новину про наміри свого господаря. Маргаріта Сімоньян написала, що "начальник піде на вибори сам" і це "дуже хороша новина".
- Тим часом у ЗМІ проаналізували дивну поведінку Путіна і те, скільки разів він з'являвся на публіці. Крім цього названо тих, хто саме супроводжує диктатора у його візитах. Переважно – лікарі.