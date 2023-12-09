Каприз Кремля за російські гроші: яка мета візиту Путіна в ОАЕ та Саудівську Аравію

Владімір Путін 6 грудня прибув до ОАЕ, де зустрівся з президентом Мохаммедом бін Заїдом Аль-Нахайяном. А вже надвечір російський диктатор відправився до Саудівської Аравії.

Утім, під час цього турне не було оголошено важливих рішень і схоже все було на бліц-візит. Про це 24 Каналу зазначив політолог Володимир Фесенко.

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Демонстрація активності Путіна

Нове турне кремлівського очільника – демонстрація вірності його посіпак. За словами Володимира Фесенка, в ОАЕ чимало російських олігархів і саме вони спонсорували диктатору помпезний прийом.

Це були бліц-візити, нетривалі. Це свідчення того, що це пропагандистські візити, ніяких рішень там не було, крім демонстрації величі. Все це російський каприз за російські гроші,

– наголосив політолог.

Ба більше – Путін не відмовиться провести цьогорічну так звану "пряму лінію". Поки вона запланована на 14 грудня. Ймовірно, кремлівські посіпаки зроблять якісь обмеження, аби не продемонструвати публічно, що Путіну важко витримувати навантаження.

"Одна російська опозиційна структура зробила опитування. Воно показало, що за останній рік публічних заходів за участю Путіна стало менше. Була ситуація з ковідом, ізоляцією, коли витримували відвідувачів Путіна, були карантини і тому подібне. Я думаю, пропагандисти поміняли цей порядок. Можливо, двійника використовуватимуть", – припустив Фесенко.

Тобто остання діяльність Путіна – банальна демонстрація його активності. Особливо перед майбутніми виборами.

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