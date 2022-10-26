"Найближчим часом російська економіка почне загинатися": Яковина розповів головні ознаки
Оточення Путіна вимагало від нього створення державного комітету оборони, як свого часу це зробив Сталін. Російський президент довго заперечував це, але через проблеми з економікою пішов на такий крок.
Так, економіка країни-агресорки не справляється – не може видати необхідну для війни кількість зброї та боєприпасів. Про це 24 каналу розповів міжнародний оглядач та російський опозиційний журналіст Іван Яковина.
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Економіка Росії почне загинатися ще більше
За його словами, влада Кремля наразі взялася за введення мобілізаційних заходів в економіці. Утім, для України це може зіграти на руку, адже в країні-агресорці, ймовірно, можуть початися ще більші проблеми.
Це означає, що найближчим часом російська економіка почне загинатися ще більше,
– зауважив російський опозиційний журналіст.
Він відзначив, що в Росії вже є проблеми з забезпеченням окупаційного війська. Однак у майбутньому ситуація буде ще більше погіршуватися.
У Сталіна працювало, але у Путіна не буде
Державний комітет оборони, створений Сталіним, більш-менш працював, оскільки у нього були потужні союзники – Сполучені Штати та Британія, які направляли до Радянського Союзу ресурси. Тоді як у Путіна з союзників хіба самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко.
Треба воювати, а Путін не вміє, тому він зараз косплеїть Сталіна. Не розуміючи, що він не Сталін і ситуація зовсім інша,
– підкреслив міжнародний оглядач.
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Ситуація в Росії: останні новини
- Напруга всередині Росії продовжує рости. На фоні провалів на фронті, своє невдоволення військовими зусиллями країни-агресорки висловлюють все більше силовиків, наближених до Путіна. Наприклад, очільник Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин.
- Водночас прості росіяни більше переймаються побутовими проблемами, адже відчувають наслідки санкцій, накладених на країну-агресорку через війну в Україні. Так, громадян Росії насамперед цікавить покращення свого рівня життя та розв'язання соціальних проблем.
- Через мобілізацію, яка необхідна для ведення загарбницької війни в Україні, Росія знов переживає падіння економіки. Згідно з даними аналітиків центробанку, після оголошення "часткового" призову у вересні в країні впала споживча впевненість та посилилась нестача робочої сили.