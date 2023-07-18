Путін наговорив на 20 років в'язниці в Росії, – ексагент КДБ припустив сценарій кінця диктатора

У Росії зростає напруження через останні події на українському фронті, рейд на Бєлгородщину, заколот Пригожина. Це може погано закінчитись для диктатора Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній працівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, Путін сам собі наговорив 20 років в'язниці.

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"Світові історичні прецеденти свідчать про те, що найчастіше диктаторські режими закінчували внутрішніми переворотами. Заколот Пригожина це підтвердив", – сказав Жирнов.

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Крім того, Путін може просто померти, тому що йому вже 70 років. До прикладу, у нього може не витримати серце.

Росіяни можуть здати Путіна

Ексагент КДБ припустив, що самі громадяни країни-агресорки можуть здати свого президента під трибунал.

"Я не виключаю, що в Росії рано чи пізно вони скажуть: а нащо нам цей Путін. Тим паче проти нього вже виписали міжнародний ордер, а він сам наговорив собі мінімум на 20 років", – зазначив Жирнов.

Що очікує на Путіна: основне

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна за незаконну депортацію українських дітей у Росію. Те саме стосується Марії Львової-Бєлової – уповноваженої президента Росії у справах дитини.

Крім того, російський диктатор знову загрожує глобальній продовольчій безпеці. Країна-агресорка зупинила дію зернової угоди.

До того ж Владімір Путін часом повертається до ядерного шантажу. Мовиться як про застосування тактичної ядерної зброї, так і про теракт на Запорізькій АЕС.

Очільник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин відмовився підписувати контракт з міноборони Росії, а тому його угруповання є незаконним. Оскільки диктатор Владімір Путін зізнався у фінансуванні вагнерівців, то він порушив російське законодавство.