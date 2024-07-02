На Росію чекає хаос: хто боротиметься за владу після Путіна

Владімір Путін сконцентрував владу в Росії у своїх руках. Однак це не означає, що її бракує іншим особам чи цілим кланам. Після смерті Путіна вони почнуть "пожирати" самі себе.

Владімір Путін, хоч і сіє розбрат по всьому світу, все ж стримував локальну ненависть веж Кремля одну до одної. Після його смерті цим займатись буде нікому. Детальніше про це 24 Каналу розповів засновник видання "Важливі історії" Роман Анін.

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Якою буде Росія після Путіна

Зникнення Путіна, безумовно, усе змінить. Це класичний персоналістський режим, який побудований довкола одного вождя. Кремль та Росія сьогодні радше нагадує якісь кланові структури, а не державу,

– зазначив Роман Анін.

Безперечно, на місце Владіміра Путіна сьогодні заглядається чимала кількість людей.

"Якщо ми сьогодні подивимось на путінську "мафію", то побачимо "консильєрі" Ковальчука (Юрій Ковальчук, олігарх – 24 Канал), який є всесильним просто тому, що постійно крутиться біля Путіна, і є його важливим радником. Водночас у нього немає фізичної міці, тобто якихось бригад, якими він може керувати", – пояснив Анін.

У Росії, як показав досвід, усе вирішує саме сила. Тобто хто сильніший – той зрештою і переможе. Згаданий Ковальчук, можливо, є розумнішим, ніж той же Віктор Золотов, але за Золотовим – ціла росгвардія з танками та зброєю.

Всередині цієї мафіозної системи є чимало протиріч, які розвивалися впродовж останніх 25 років. Тому зі смертю Путіна зникне важливий баланс. У Путіна завжди були клани, що воювати один з одним. Він був таким собі арбітром між ними, а якщо арбітр зникає, то всі учасники конфлікту розуміють, що перемога суперника – це власне неминуче зникнення,

– зазначив Анін.

Кожна вежа Кремля намагатиметься заграбастати якомога більше влади та ресурсів. Тож на Росію чекає справжній хаос.