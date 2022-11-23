Майбутнє Суровікіна після здачі Херсона: що з ним зробить Путін
Після ганебної поразки окупантів у Херсоні мав би понести покарання командувач окупаційних військ в Україні Сєргєй Суровікін. Коли росіяни залишили Харківську область, його попередника Александра Лапіна було усунуто. Проте Суровікіну наразі нічого не загрожує.
Про це 24 каналу розповів волонтер та військовий із позивним Серж Марко. За його словами, Суровікін має підтримку Кадирова та Пригожина, власника ПВК "Вагнер".
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Суровікіна покарають
Він вважає, що російські воєнкори за самого початку не були у захваті від Суровікіна. Лапіна тоді зняли, і російській армії показали, щоб військові залишили свої думки при собі, бо є люди, які вирішують ці питання.
За словами військового, немає сенсу розмірковувати, гарний Суровікін полководець чи ні, головне, що його вчинки не приводять до певних результатів.
"Скільки ракет і "шахедів" росіяни ввалили по українській інфраструктурі. Якби їм було потрібно утримати Херсонщину, вони могли б цим арсеналом розвалити все на Миколаївщині. У Миколаїв прилітало 25 – 30 ракет С-300 за ніч. Якщо б вони туди закинули калібри та ракети Х-101, там взагалі нічого живого не залишилось. Тоді вони б утримали Херсон", – наголосив волонтер.
Він вважає, що військове керівництво Росії вирішило, що бити по українськім ТЕЦ більш "цікаво".
Це операція Суровікіна, хоча він її не планував – вона йому залишилась від Лапіна. Саме Суровікін за це все буде відповідати,
– наголосив військовий.
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Заяви Сєргєя Суровікіна: коротко
- Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що тактика російської армії дещо змінилася за останній місяць – вони частіше використовують терористичні тактики проти цивільного населення. Це пов'язано з призначенням Сєргєя Суровікіна новим командувачем "спецоперації" Росії.
- Командувач Суровікін у своєму виступі спочатку розповідав про те, як російська армія б'є по ЗСУ, а потім, стишивши голос, сказав, що, відступ якраз "на часі", бо правий берег Дніпра росіяни більше контролювати не можуть – оборона буде організована лівим берегом Дніпра.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що Сєргєй Суровікін не буде "цапом відбувайлом" за провали на фронті, а може навіть піти на підвищення. Суровікін просто як "надута кулька", про яку ніхто не знає і його "продовжують "роздувати" як фігуру".
- Після відступу окупантів з Херсона, Суровікіну треба терміново показувати якісь результати на фронті. На думку колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, Суровікін переконав Путіна в тому, що треба виходити з Херсонської області. Так командувач переклав з себе відповідальність, що не він здав Херсон, а попередники.