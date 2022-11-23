Майбутнє Суровікіна після здачі Херсона: що з ним зробить Путін

Після ганебної поразки окупантів у Херсоні мав би понести покарання командувач окупаційних військ в Україні Сєргєй Суровікін. Коли росіяни залишили Харківську область, його попередника Александра Лапіна було усунуто. Проте Суровікіну наразі нічого не загрожує.

Про це 24 каналу розповів волонтер та військовий із позивним Серж Марко. За його словами, Суровікін має підтримку Кадирова та Пригожина, власника ПВК "Вагнер".

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Суровікіна покарають

Він вважає, що російські воєнкори за самого початку не були у захваті від Суровікіна. Лапіна тоді зняли, і російській армії показали, щоб військові залишили свої думки при собі, бо є люди, які вирішують ці питання.

За словами військового, немає сенсу розмірковувати, гарний Суровікін полководець чи ні, головне, що його вчинки не приводять до певних результатів.

"Скільки ракет і "шахедів" росіяни ввалили по українській інфраструктурі. Якби їм було потрібно утримати Херсонщину, вони могли б цим арсеналом розвалити все на Миколаївщині. У Миколаїв прилітало 25 – 30 ракет С-300 за ніч. Якщо б вони туди закинули калібри та ракети Х-101, там взагалі нічого живого не залишилось. Тоді вони б утримали Херсон", – наголосив волонтер.

Він вважає, що військове керівництво Росії вирішило, що бити по українськім ТЕЦ більш "цікаво".

Це операція Суровікіна, хоча він її не планував – вона йому залишилась від Лапіна. Саме Суровікін за це все буде відповідати,

– наголосив військовий.

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Заяви Сєргєя Суровікіна: коротко