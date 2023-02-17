"Скоро перед нами пропливе політичний труп Пригожина": що сталося з ватажком вагнерівців

Військово-політичне керівництво Росії ніяк не може дійти згоди. Ще кілька місяців тому Євгєній Пригожин, який посідав чільне місце серед поплічників Владіміра Путіна, зараз опинився за російським політичним бортом.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зауважив, що Пригожин зараз кардинально змінює риторику, аби покращити власне положення.

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Днями ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин бідкався щодо проблем російської армії у Бахмуті. Мовляв, оточення українських збройних сил там навіть близько немає. А для того, щоб захопити весь Донбас, російській армії знадобиться ще 2 – 3 роки.

Пригожин "відповзає"

Слова Пригожина виглядають так, що він "спікся", швидко злетів, припустився великих політичних помилок і зараз почав панікувати, зауважив Шейтельман.

Він як досвідчений "зек" розуміє, що зараз головне – хоч якось спробувати відповзти від тієї ситуації, в якій він особисто опинився,

– додав мовець.

За словами Шейтельмана, таке відповзання Пригожина відбувається в кількох напрямках. То він розповідає, що захопити Донбас росіяни зможуть за 2 – 3 роки, то згадує про Ла-Манш, то розповідає про збиття свого літака. Говорив і про позбавлення його можливості вербувати в'язнів до своєї ПВК.

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Що чекає на Пригожина

Пригожин мав "гарну траєкторію політичного злету", яка розпочалася у вересні, однак не мала опори, припустив політтехнолог.

"Все-таки виявилося, що система сильніша за Пригожина", – додав Шейтельман.

Він зауважив, що система Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова виявила міцнішою, бо будували вони її протягом десятиліть.

Сьогодні ми близькі до того, щоб побачити, як перед нами пропливе політичний труп Пригожина. Нас це не надто потішить, бо він наводив безлад в рядах ворога. У цьому сенсі він нам дещо допомагав, ненавмисно, звісно,

– іронічно підкреслив Шейтельман.

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