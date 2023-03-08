Вони вже напали – треба знищувати ворога: у мережі згадали сильні слова "Да Вінчі" про війну

Під Бахмутом у бою загинув Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло. Він воював добровольцем з початку вторгнення загарбників на нашу землю і був переконаний, що Україна неодмінно переможе.

Герой підкреслював, що треба робити все, щоб знищити ворога. Однак, на жаль, Перемоги не застав, віддавши заради неї життя.

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Окупантів необхідно зупинити

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло наголошував, що якщо не зупинити окупантів, то колись воюватимуть наші діти.

Треба закінчувати це питання. Тому що дотягнемо до того, що будуть воювати наші діти. Вони вже напали. Все,

– наголошував Герой України.

Щоб уникнути цього, для Перемоги потрібно докладати усіх зусиль, працювати на зміцнення нашої армії, робити її найбоєздатнішою. Зокрема, робити все для того, аби:

закордонні партнери давали ще більше зброї,

налагодити підприємства з виготовлення своїх боєприпасів,

робити громадську оборону,

готувати людей,

готувати бійців,

робити професійну армію.

Україна неодмінно переможе

"Да Вінчі" підкреслював, що ворожа армія уже не справляється у затіяній нею ж війні. Натомість попри втрати і важку роботу Україна стоїть. Через це, зокрема, окупанти раніше відійшли з тимчасово окупованих територій та не мають успіху у Донецькій та Луганській областях.

Ця віна закінчиться тільки Перемогою і однозначно з поверненням Криму,

– підкреслив Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло.

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Що відомо про Героя Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла: коротко

Герой України почав захищати Батьківщину від російських окупантів з 2014 року, коли йому було лише 18. Для цього він кинув навчання та з Майдану пішов на фронт, де провів роки. Він обороняв Україну у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

У 2015 році поблизу Пісків на Донеччині воїн отримав важке поранення танковим снарядом. Однак після 3 місяців реабілітації "Да Вінчі" повернувся на фронт.

Згодом захисник став командиром 1-ї окремої штурмової роти "Правого сектору", а у 2021 році Володимир Зеленський присвоїв "Да Вінчі" звання Героя України зі врученням "Золотої Зірки".

Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло воював на Київщині та у Запорізькій області. Брав участь у деокупації Балаклії та захищав Бахмут.