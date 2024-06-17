Треба готуватися: ексміністр енергетики назвав єдиний фактор для стабільності енергосистеми

Дефіцит генерації електроенергії взимку може становити 30 – 35%. Українцям потрібного готуватися до того, що світло буде 5 – 6 годин на день.

Проте зараз вкрай важко точно спрогнозувати не тільки перспективи на осінньо-зимовий період, а й те, що буде завтра. Про це 24 Каналу сказав колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков, зауваживши, ворог досі намагається повністю знищити енергетичний комплекс України.

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"Єдиний фактор, який може забезпечити стабільність в українській енергосистемі – протиповітряна оборона. Нам потрібно захистити об'єкти, які залишились, обов'язково атомні електростанції. Жодні захисні споруди тут не допоможуть", – мовив колишній міністр палива та енергетики України.

Українська енергетика втратила дуже багато інфраструктури

Як зазначив Плачков, основний потенціал енергетики втрачений. Зараз Україна працює із запасом міцності мінус 20 – 30%.

Якщо напередодні повномасштабного вторгнення ми працювали із запасом міцності 30 – 40% по генерації, потужностях, мережах, то напередодні минулого осінньо-зимового періоду було до мінус 5%. Зараз мінус 20 – 30%,

– зауважив колишній міністр палива та енергетики України.

Зараз система балансується тільки завдяки імпорту електроенергії в обсязі 1,7 – 2 тисячі мегаватів, адже українська енергетика втратила дуже багато інфраструктури.

Були десятки ракетних атак на об'єкти енергетики, ми втратили Запорізьку атомну станцію – це 6 тисяч мегаватів, ми втратили майже всю теплову генерацію тощо,

– мовив Плачков.

За його словами, навіть за пів року неможливо побудувати чи розподільчу генерацію, чи вітрові, сонячні станції, хіба що можна відновити декілька енергоблоків.

Крім того, зараз потрібно дуже уважно розглянути питання захисту газотранспортної інфраструктури, бо поки що окупанти били тільки по газових сховищах. Проте у 2025 році закінчується угода про транспортування російського газу в Європу. Не виключено, що 1 січня будуть масовані удари по газотранспортній структурі.

"Немає сумніву, що ми витримаємо, але треба готуватись й розробляти комплекс заходів. Великі міста мають бути готові навіть до можливої зупинки теплопостачання на якийсь період, треба розширювати Пункти незламності", – додав колишній міністр палива та енергетики України.

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