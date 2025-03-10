Боляче чути, – військовий емоційно відреагував на потенційні переговори з Росією

Україна потребує дієвих гарантій безпеки. Українці вже мали досвід з домовленостями, які не принесли жодних результатів.

Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки, а не нові обіцянки. Військові вже бачили Мінські домовленості й те, що вони абсолютно не діючі.

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"Я не можу говорити за своїх товаришів, лише за себе. Я воюю з 2014 року, і мені важко сприйняти те, що ми можемо поступитися великою територією нашої країни. Але водночас я розумію, що ми справді не витягуємо цю картку – ми значно слабші", – сказав Дмитро Кожубенко.

Повертати території дипломатично

Важливо! 11 березня в Саудівській Аравії відбудуться переговори про відновлення перемовин між Україною та США. У Сполучених Штатах кажуть, що мета зустрічі – створити "рамки для мирної угоди та початкового припинення вогню". Українська сторона побоюється, що під час зустрічі адміністрація Дональда Трампа схилятиме Україну до поступок на користь Росії.

Він додав, що тільки якщо будуть реальні, дієві гарантії й не буде значних територіальних поступок, можна вести переговори про тимчасове припинення війни. Але за умови, що територія України надалі повертатиметься дипломатичним шляхом.

Він переконаний, що Росія в будь-якому разі використає цей "перепочинок", щоб переозброїтися, доукомплектуватися й відновити бойові дії.

До слова, радник Дональда Трампа з національної безпеки раніше заявляв про те, що Україна може отримати гарантії безпеки в обмін на територіальні поступки.