Активізація на фронті та промови Путіна: що Росія готує на річницю повномасштабного вторгнення

Наближається річниця з початку повномасштабного російського вторгнення. Кремлівський диктатор готує промову, хоч вірити їй не збираються навіть росіяни.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Тактика Владіміра Путіна на фронті для нього зрозуміла, він продовжить руйнувати українські міста і залучати все нові хвилі мобілізованих.

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"Будуть атакувати, буде спроба навали, тому що на фронті зараз зосереджено близько 300 тисяч мобілізованих і ще близько 200 тисяч перебуває в резерві", – повідомив Яковенко.

Він не сумнівається, що українська армія дасть відсіч, але тиск з боку росіян буде.

Путін виступить з промовою

За словами Яковенка, те, що Путін перед новим роком не виступив з традиційною промовою вказує, що йому немає чого сказати.

Опозиціонер зауважив, що риторика російських ЗМІ дещо змінилася. Зникла увага до того, що і як говорить Путін. Натомість під публікацією про те, що 21 лютого 2023 року диктатор виступить перед федеральними зборами, усі коментарі виявилися негативними.

Таке відчуття, що "РІА новості" захопили патріотичні українські блогери або хтось із когорти російської опозиції,

– додав Яковенко.

На його думку, це демонструє байдужість росіян до слів Путіна. Вони вже зрозуміли, що нічого хорошого той сказати не може. Ба більше, у Путіна не лишилося не тільки воєнних ресурсів, а й вербальних, адже здивувати ні Росію, ні світ він більше не зможе, переконаний Яковенко.

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