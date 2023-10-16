Якщо блекаут надовго: що треба знати і чим запастися на випадок відключення світла та води

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Росія може вдатися до енергетичного терору в більших масштабах. Не обов'язково, що блекаут буде. Однак, краще підготуватися на випадок тривалих відключень електроенергії.

Як пережити тривалі відключення електрики, що треба знати і які запаси варто зробити, читайте далі. Зауважимо, що вкрай важливо зберігати спокій та не панікувати.

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Зробіть запаси їжі та води

Перш за все варто подбати про запаси їжі, що не псуватиметься без холодильника і яку можна приготувати без електроенергії. До речі, бажано, щоб для її приготування не знадобилося багато води.

Так-от, продукти тривалого зберігання, які треба купити:

м'ясні, рибні, овочеві консерви;

сублімовані продукти (каші, які треба залити окропом);

хлібці, печиво, сухарі;

сухофрукти;

горішки;

батончики;

шоколад тощо.

Втім, не обов'язково відмовлятися від звичних для вас страв. Окрім того, навіть під час відключень світла їжу краще тримати в холодильнику. Продукти ще декілька годин можуть зберігати холод. Однак, якомога рідше відчиняйте дверцята. Спочатку їжте, що може швидко зіпсуватися.

До речі, якщо на вулиці низька температура, частину продуктів можна зберігати на балконі чи за вікном. Для цього зробіть невеликий контейнер і міцно закріпіть його.

Обов'язково запасіться питною й технічною водою. Пам'ятайте, що на одну дорослу особу треба 3 літри питної (включно з рідиною для приготування їжі), 10 – 12 літрів технічної. Зробіть запаси щонайменше на 3 доби.

Якщо магазинної води немає, можна набрати в бюветі, колодязі, пунктах розливу. Відповідні адреси шукайте на сайті міських рад. Також, якщо питна закінчилася, а поповнити запаси немає можливості, закип'ятіть технічну.

До слова, в аптеках, туристичних магазинах чи гіпермаркетах можна купити спеціальні таблетки для дезінфекції води або активоване вугілля.

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Що треба купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

Що приготувати, коли немає електрики

Ще минулого року в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки підготували поради, що можна приготувати без електрики. Передусім це каші швидкого приготування, які достатньо залити окропом й залишити на деякий час.

Зокрема:

ячна;

пшенична;

пшоняна;

перлова;

кускус;

гречана.

До речі, вівсянку можна заливати холодною водою, кефіром чи молоком. Окрім того, всі перелічені каші можна готувати в термосі. Одна година кипіння на плиті – це 4 – 5 годин настоювання в термосі.

Які свічки придбати

Найбільш екологічні, безпечні й без різкого запаху – свічки з бджолиного воску. Він не горить, а лише плавиться. Традиційна церковна свічка, яка має діаметр 0,97 сантиметра і висоту 30 сантиметрів горітиме приблизно 3 години 40 хвилин.

Свічки з рослинного воску виробляють з пальмової чи кокосової олій. Вони мають матову оболонку, а віск під час згоряння – прозорий вигляд. Втім, тривалість відрізняється. Наприклад, пальмова діаметром 5,5 сантиметра і висотою 15 горітиме понад 2 доби, щоправда, виділятиме небагато світла.

Окремо можна виділити свічки з таких видів рослинного воску:

пальмовий – твердий і нежирний матеріал, горить без запаху, втім, крихкий;

соєвий – має матово-білий колір, при нагріванні стає рідким і прозорим з молочним запахом;

кокосовий – такі свічки дорожчі за пальмові та соєві, однак, довше горять.

Ці всі свічки виділяють концентрований аромат, тож їх краще використовувати у великих приміщеннях.

Парафінові неприємно пахнуть. Їх потрібно чергувати більш екологічними. Окрім того, періодично провітрювати приміщення. Ці свічки недорогі, але й згорають на 40% швидше, ніж виготовлені з рослинного воску.

До речі, також обов'язково подбайте про запас сірників чи запальничок.

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Як залишатися на зв'язку

Важливо розуміти, що через велике навантаження на мобільні мережі під час відключень електроенергії варто обмежувати використання цього типу зв'язку. У Держспецзв'язку дали поради, як це зробити:

використовуйте фіксовані мережі, наприклад, деякі укриття облаштовані Wi-Fi;

відмовтеся від відео на користь текстових форматів;

користуйтеся текстовими повідомленнями, а не дзвінками та відеодзвінками;

скоротіть тривалість розмов;

встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків та найменшу роздільну здатність у налаштуваннях відео в ютубі;

вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах;

якщо не працює мережа оператора, скористайтеся національним роумінгом;

завантажте необхідну інформацію (зокрема важливі контакти) у памʼять смартфона або запишіть її на папері.

Також встановіть месенджери, які працюють за принципом рації. Радіус роботи застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 100 метрів). Один з таких застосунків – Bridgefy. Є як на Android та iOS.

Якщо потрібна термінова допомога, телефонуйте ДСНС. Коли потужності мережі недостатньо, надішліть повідомлення близьким з проханням передзвонити. Якщо і це не вдається зробити, збережіть чернетку й надішліть, щойно з'явиться зв'язок.

Що робити, якщо не працює мобільний інтернет