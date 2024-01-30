Що міг робити російський Су-24 біля Зміїного: фронтове зведення від Світана
29 січня в районі острова Зміїний з екранів радарів зник російський бомбардувальник Су-24. Вже 30 січня у зведенні Генштабу зʼявився новий знищений літак.
В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що міг робити Су-24 біля Зміїного.
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Зникнення Су-24
За його словами, Су-24 – це фронтовий бомбардувальник. Росіяни використовують його в районі острова Зміїний для скидання мін.
Їм зручно заходити на цей напрямок. Там є певний вузький прохід для кораблів, які йдуть в районі Зміїного. От вони й намагаються цей напрямок замінувати,
– розповів військовий експерт.
"Я так думаю, що ми вже другий Су-34 відмінусували. Раз це зʼявилося, то буде й від Генштабу безпосередня розповідь про знищення цього літака", – зазначив Роман Світан.
До Зміїного приблизно кілометрів з 30. Якщо там стоїть будь-який з переданих нам ЗРК, наприклад, NASAMS, IRIS-T, SAMP/T чи Patriot – дістануть. Тобто ми можемо знищувати літаки противника.
"Вони намагаються на малих висотах притиснутися до землі, сховатися за кривизною. Проте, скоріш за все, у нас є механізми як їх й там збивати", – зазначив військовий експерт.
Що відбувається на лівому березі
Росіяни однозначно будуть усилювати оборонні споруди. Вони розуміють, якщо зайде авіація й пілоти будуть розробляти наступальні операції, то оптимальна для них робота якраз по лівому берегу.
Після завоювання переваг у повітрі – у росіян не буде ніякої можливості втриматися за лівий берег. Їм прийдеться відходити й вони це вже планують,
– наголосив Роман Світан.
"Як працює авіація – вони це чудово знають, адже працювали так. Бачили, що відбувається, якщо починає працювати бомбардувальник", – зазначив Світан.
Напрямок з лівого берега один з найоптимальніших для нас – й для роботи авіації, й для виконання бойових завдань. Прогнозуючи ці процеси, росіяни вже намагаються себе убезпечити.
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