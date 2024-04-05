Ми поки в обороні: що може статись на фронті в найближчі місяці

Чимало західних аналітиків переконані, що Росія, щойно дозволять погодні умови, спробує якомога швидше розпочати свій новий наступ. Припускають, що це може статися напочатку травня. Утім, у цих заявах немає нічого нового.

Таку думку 24 Каналу висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Олексій Мельник, зауваживши, що, якщо одна зі сторін переходить в оборону, то інша намагатиметься наступати. Він додав, що така логіка війни.

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Розглядається кілька можливих напрямків наступу ворога. Очевидно, що росіяни до цього готуються.

Коли це почнеться – це також залежить від низки факторів. Зокрема, від погодних умов,

– сказав Мельник.

До того ж нині підсихає ґрунт, складаються оптимальні погодні умови та збільшується світловий день. А попереду – запас кількох сухих місяців.

Росія планує новий наступ