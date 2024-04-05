Ми поки в обороні: що може статись на фронті в найближчі місяці
Чимало західних аналітиків переконані, що Росія, щойно дозволять погодні умови, спробує якомога швидше розпочати свій новий наступ. Припускають, що це може статися напочатку травня. Утім, у цих заявах немає нічого нового.
Таку думку 24 Каналу висловив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Олексій Мельник, зауваживши, що, якщо одна зі сторін переходить в оборону, то інша намагатиметься наступати. Він додав, що така логіка війни.
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Розглядається кілька можливих напрямків наступу ворога. Очевидно, що росіяни до цього готуються.
Коли це почнеться – це також залежить від низки факторів. Зокрема, від погодних умов,
– сказав Мельник.
До того ж нині підсихає ґрунт, складаються оптимальні погодні умови та збільшується світловий день. А попереду – запас кількох сухих місяців.
Росія планує новий наступ
- Президент України заявляв, що новий наступ ворога може статися наприкінці травня або у червні. За словами Володимира Зеленського, українським захисникам досі вдається стримувати росіян. Однак, у них не буде можливості протистояти новому наступу ворога.
- Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк зауважив, що інформація від розвідки відпрацьовується українськими військовими. Вони точно розуміють, де окупанти концентрують сили, на якому напрямку та що цьому протиставити.
- Високопосадовець НАТО поза записом заявив 24 Каналу, що сумнівається у тому, що російська армія зможе досягнути значного успіху у наступі цієї весни. Для великого наступу Росія не має достатньо снарядів та підрозділів. Він припускає, що окупанти, ймовірно, не зможуть провести жодної наступальної операції без чергової широкомасштабної мобілізації.
- В Інституті вивчення війни вважають, що Росія планує наступ на заході Донеччини весною або влітку 2024-го року. Західні експерти переконані, що окупанти зможуть атакувати лише на одному напрямку.