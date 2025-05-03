У Росії немає сил, щоб захопити Україну: як цілковито можна зламати ворога

Forbes зараз аналізує різні сценарії та можливі темпи наступу Росії. Вони роблять висновки, виходячи зі стану на сьогодні, хоча ситуація може змінюватися.

Генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу розповів, що Forbes намагається показати всьому світові – і самій Росії – що війна не має перспектив, час завершувати бойові дії і переходити до переговорного процесу. Тобто це не лише аналітика, а й спосіб донести незалежну інформацію всім сторонам, щоб перейти на інший стратегічний рівень мирного врегулювання.

Дивіться також Є ризик, що після перемир'я Україна може залишитися з Росією сам на сам, – Зеленський

Ресурси Росії – вичерпні

"Ресурси Росії – навіть за підтримки Ірану та Північної Кореї – вичерпні. Росія не має безмежних резервів і не здатна воювати проти всієї Європи, НАТО і світу. Вони не змогли цього зробити з 2022 року, навіть коли кидали в бій підготовлені війська та передові частини", – сказав Микола Маломуж.

Він додав, що на початку війни у збройних силах Росії було близько 750 тисяч осіб у складі. Україна вже вивела з ладу близько 950 тисяч – це і контрактники, і мобілізовані резервісти різних типів. Водночас Росії потрібно утримувати внутрішні кордони – до 4,5 мільйона осіб у Росгвардії, а ще десятки тисяч – у МВС, ФСБ та інших силових структурах. У Росії фактично існує гігантська внутрішня армія, яка має утримувати населення в покорі.

А ще ж потрібно воювати – і саме бойова частина постійно зазнає втрат, гине або отримує поранення.Так, росіян ще багато, і їх намагаються показати в бойових операціях – у цих "м'ясних штурмах" і концентрованих ударах,

– сказав Микола Маломуж.

Він додав, що насправді Росія виграє лише інфляційну війну. Владімір Путін проводить наради з оборонно-промисловим комплексом і розповідає, що будуть нові тисячі танків, БТРів, БМП, ракетних систем, але насправді технологій для їхнього виробництва немає. Жодне новітнє випробування не завершилося успішно.

Він додав, що якщо ж мова йде про військовий успіх, то його росіяни не мають. Через це вони жорстоко обстрілюють мирне населення, бо не мають іншого інструменту, щоб змусити Україну піти на переговори за їхнім сценарієм.



"Вони бачать, що успіху на фронті немає. І Forbes це чітко показує: успіху й не буде", – сказав Маломуж.



Маломуж додав, що якщо Україна отримає новітню зброю і високотехнологічні можливості, якщо з партнерами Україна зможе виготовити сотні тисяч одиниць – це знецінить будь-які наступальні зусилля Росії. Усі їхні просування перетворяться на панічні відступи.