В Росії починається велика катастрофа, яку всі так довго чекали, – журналіст-міжнародник
- Путін прагне нарощувати ескалацію, але готовий буде зробити паузу лише в разі усвідомлення фінансових труднощів.
- Трамп може спробувати дотиснути Росію через санкції та закривши її тіньовий нафтовий бізнес.
- Путін робить помилку, не усвідомлюючи суттєвих змін в міжнародній ситуації за останній тиждень, що може призвести до негативних наслідків.
Росія відчуває значні економічні проблеми. Голова Мінекономрозвитку Росії Решетніков заговорив про рецесію. Ключові підприємства закриваються, зростає безробіття. На тлі цього з 1 липня росіянам планують підвищити тарифи на послуги ЖКГ.
Про це у розмові з 24 Каналом розповів журналіст-міжнародник Олександр Демченко, додавши, що величезна кількість громадян Росії не матимуть змоги сплатити за комунальні послуги, не кажучи вже про інші потреби.
Дивіться також Путін стрімко втрачає гроші: видатки бюджету зросли на мільярди рублів
Коли Путін буде готовий зробити паузу
Путін, на думку журналіста-міжнародника, прекрасно знає, що з такими цінами на нафту і навіть з таким президентом США як Дональд Трамп, з тиском з боку Європи, світовою кон'юнктурою, та й з його внутрішньою ситуацією (є проблеми з оборонною сферою, підприємства не можуть виготовляти більше своїх можливостей), він не зможе воювати довго, як те планує. Однак при цьому в російського диктатора плани нарощувати ескалацію.
"Путін розуміє, що для того, аби спробувати врятуватись, можна почати і якусь велику війну. Європейці підрахували, що така може обійтися світовій економіці в 1,5 трильйона доларів. Думаю, що і таку ціну Путін готовий буде заплатити, аби тільки зберегти владу", – вважає Демченко.
Очільник Кремля, на думку журналіста, готовий буде зробити паузу тільки тоді, коли в нього закінчаться гроші або він усвідомить, що справи дійсно кепські. Зараз, на думку Демченка, у Трампа наступає важлива мить.
Він може дотиснути й прискорити всі ці процеси в Росії, запровадивши санкції, провівши жорсткі переговори з Путіним, організувавши тиск на нафтовий ринок, закривши російський тіньовий нафтовий бізнес.
"В нього є влада, аби це все зробити. Інша справа – піде він на це чи ні, бо в нього всередині Овального кабінету є сили, які борються між собою", – озвучив журналіст-міжнародник.
Що може стати колосальною помилкою Путіна
Демченко припустив, що американський лідер спробує в черговий раз розморозити переговорний процес з Путіним, але цього разу спробувати шляхом шантажу, ультиматумів, тиску дотиснути ситуацію до того, аби з боку Росії була хоча б спроба перемир'я.
"Припускаю, що Путін відмовиться, бо він вважає, що в нього все під контролем. Це буде його колосальна помилка. Я думаю, що в Кремлі не до кінця оцінили наскільки змінилась ситуація за останній тиждень, за період цієї короткочасної ірано-ізраїльської війни", – озвучив Демченко.
За переконанням журналіста-міжнародника, ситуація змінилась суттєво. По-перше, всі побачили, що Путін "кидає" своїх партнерів (Іран). По-друге, він нічого не може протиставити Трампу та його силі, американській оборонній промисловості. По-третє, всі побачили, що президент США може розігратися і надати Україні американські ракети й літаки, які за потужністю не порівняти з російськими.
Путін в найближчій перспективі, на думку Демченка, буде припускатися величезних помилок, які приведуть його врешті до дуже плачевного результату. Якщо говорити про рецесію, то це означає тільки одне – російській економіці кінець. Вся сировинна економіка (нафта, газ, вугілля, аграрна сфера) перебуває у великій кризі.
Сотні тисяч росіян опиняться на вулиці, а пенсіонери будуть штабелями вмирати, бо в них просто не буде грошей заплатити за тарифи, продукти. В Росії починається велика катастрофа, яку всі так довго чекали,
– підкреслив Демченко.
Він переконаний, що як тільки ця катастрофа увійде у двері росіян, тільки тоді з боку Росії почнуться поступові кроки задля припинення вогню. Однак поки що Путін буде промацувати Трампа, намагатися його обманути, маніпулювати ним й постійно ескалювати ситуацію.