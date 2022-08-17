Що може змусити білорусів вийти на протести: Латушко назвав передумови

17 серпня 2022 , 15:32
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Наразі немає тих передумов, які б вказували, що білоруський народ готовий вийти на вулиці. Для цього потрібно багато працювати.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив білоруський опозиціонер та керівник антикризового управління Павло Латушко.

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Він пояснив, що народ білорусі понад 2 роки перебуває під сильними репресіями. Їх рівень такий, що зашкалює та є безпрецедентним тоталітарним режимом в Європі.

Що може вплинути на білорусів

Павло Латушко зазначив, що це може бути входження збройних сил білорусі по землі, якщо на це наважиться лукашенко.

Якщо через це будуть жертви й похорони в білорусі, тоді може виникнути соціальний протест. Який ще й накладеться на складну економічну ситуацію,
– розповів Павло Латушко.

Він додав, що через ведення повноцінних санкцій люди навчили отримувати прибутки завдяки приїзду росіян. Які ще й, можливо, йдуть повз податкову.

"Все в комплексі потенційно може привести до якихось дій. Проте в найближчій перспективі, на жаль, це не продивляється", – підсумував Латушко.

Дивіться відео: Латушко про ситуацію в білорусі 

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Автор: Марія Лелека