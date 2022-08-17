Що може змусити білорусів вийти на протести: Латушко назвав передумови
Наразі немає тих передумов, які б вказували, що білоруський народ готовий вийти на вулиці. Для цього потрібно багато працювати.
Про це в ефірі 24 каналу повідомив білоруський опозиціонер та керівник антикризового управління Павло Латушко.
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Він пояснив, що народ білорусі понад 2 роки перебуває під сильними репресіями. Їх рівень такий, що зашкалює та є безпрецедентним тоталітарним режимом в Європі.
Що може вплинути на білорусів
Павло Латушко зазначив, що це може бути входження збройних сил білорусі по землі, якщо на це наважиться лукашенко.
Якщо через це будуть жертви й похорони в білорусі, тоді може виникнути соціальний протест. Який ще й накладеться на складну економічну ситуацію,
– розповів Павло Латушко.
Він додав, що через ведення повноцінних санкцій люди навчили отримувати прибутки завдяки приїзду росіян. Які ще й, можливо, йдуть повз податкову.
"Все в комплексі потенційно може привести до якихось дій. Проте в найближчій перспективі, на жаль, це не продивляється", – підсумував Латушко.
Дивіться відео: Латушко про ситуацію в білорусі
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