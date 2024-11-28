Китаю вигідна війна в Україні: лише один крок Росії може усе змінити

Китаю вигідне затягування війни в Україні. Адже насамперед вона послаблює Захід і не дозволяє Сполученим Штатам Америки повністю сконцентруватися на протистоянні з Китаєм.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, який крок з боку Росії може кардинально змінити позицію Сі Цзіньпіна.

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"Загалом війна Росії проти України вигідна КНР. Проте єдине, що не влаштовує Пекін – ядерна війна", – зазначив російський опозиційний журналіст.

Нагадаємо, що Китай відреагував на удар по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності, яка здатна нести ядерний заряд. Пекін закликав усі сторони зберігати спокій та створювати умови для якнайшвидшого припинення вогню.

Що дасть розрив відносин Росії з Китаєм

Китай стратегічний партнер Росії. Ба більше, КНР підтримує країну-агресора не тільки через свого проксі Північну Корею, але допомагає російській економіці, купуючи у Росії енергоресурси, та дозволяє обходити міжнародну ізоляцію. Зокрема, Пекін дає можливість Москві отримувати західні технології через свої ресурси.

Я чую про те, що один з варіантів послаблення Путіна – розрив його відносин з Китаєм. Але цього не буде. Я не бачу зараз можливості у Заходу так натиснути на Китай, щоб відірвати його від Росії,

– мовив Яковенко.

За його словами, для цього принаймні доведеться застосувати санкції, проте вони вдарять й по західних країнах. Тому на думку російського опозиційного журналіста, єдиний шлях, який дасть необхідний результату – достатня кількість зброї, яка дозволить Україні переламати ситуацію на полі бою.