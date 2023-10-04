Це коштує шалені гроші: як насправді Росія слідкує за ядерною зброєю

Росія не припиняє нагадувати про свій ядерний потенціал, який накопичувала роками. Але такий вид озброєння потребує систематичних перевірок. З цим в країні-агресорці були певні проблеми.

Про них 24 Каналу розповів експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Зокрема, це стосується часів СРСР.

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Потенціал російської ядерної зброї

Будь-яка зброя потребує систематичних перевірок. Не винятком є і ядерна. Там є спеціальні елементи, які постійно розпадаються і нагріваються, а отже її треба постійно охолоджувати. Це дуже складна технічна процедура, що потребує великих коштів.

"Раз на 10 років треба робити огляд цього боєприпасу і дивитися придатний він чи ні. Там треба замінювати певні елементи чи повністю замінювати ядерне паливо, яке в ньому знаходиться", – відзначив експрацівник КДБ.

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Але, за словами Жирнова, в Росії за часів СРСР всі перевірки були лише на папері, а фактично ніхто не інспектував справжній стан зброї. Тому зараз є великі питання щодо її спроможностей.

"Так було до Путіна. Він ставив завдання щодо нових видів озброєння, можливо воно (спроможне – 24 Канал). Але відтоді пройшло 25 років і вже мали б двічі проводитися відповідні перевірки", – додав він.

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