Це коштує шалені гроші: як насправді Росія слідкує за ядерною зброєю
Росія не припиняє нагадувати про свій ядерний потенціал, який накопичувала роками. Але такий вид озброєння потребує систематичних перевірок. З цим в країні-агресорці були певні проблеми.
Про них 24 Каналу розповів експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Зокрема, це стосується часів СРСР.
Дивіться також Зброя стримування: Жданов сказав, наскільки реально ядерка може допомогти армії Росії
Потенціал російської ядерної зброї
Будь-яка зброя потребує систематичних перевірок. Не винятком є і ядерна. Там є спеціальні елементи, які постійно розпадаються і нагріваються, а отже її треба постійно охолоджувати. Це дуже складна технічна процедура, що потребує великих коштів.
"Раз на 10 років треба робити огляд цього боєприпасу і дивитися придатний він чи ні. Там треба замінювати певні елементи чи повністю замінювати ядерне паливо, яке в ньому знаходиться", – відзначив експрацівник КДБ.
Сергій Жирнов про ймовірний стан російської ядерної зброї: дивитись відео
Але, за словами Жирнова, в Росії за часів СРСР всі перевірки були лише на папері, а фактично ніхто не інспектував справжній стан зброї. Тому зараз є великі питання щодо її спроможностей.
"Так було до Путіна. Він ставив завдання щодо нових видів озброєння, можливо воно (спроможне – 24 Канал). Але відтоді пройшло 25 років і вже мали б двічі проводитися відповідні перевірки", – додав він.
Чи може Росія застосувати ядерну зброю: останні новини
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що наразі на Кремль мають вагомий вплив західні партнери та міжнародна спільнота. Однак, країна-агресорка продовжуватиме сипати своїми погрозами.
- Президент Фінляндії припустив, що ризик застосування Росією ядерної зброї досить великий. Водночас він прогнозує довгу війну.
- Раніше повідомлялося, що Росія поставила певну кількість ядерної зброї до Білорусі. Але останній час ця тема зникла з інформаційного поля. Ймовірно, між Путіним та Лукашенком немає прогресу у цій справі.