24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію колонок Project Syndicate. Републікацію повної версії тексту заборонено. Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника.

Замість того, щоб діяти в рамках правил, які враховують обмеження, динаміку сил та довгострокову стабільність, США обрали транзакціоналізм – або, точніше, позиційний переговорний підхід.

Читайте також Останній шанс? Чому Трамп рветься завершити війну в Україні за місяць

Що не так з підходом Трампа?

Трамп давно рекламує свій діловий досвід та вміння уладати угоди як ключ до виходу з глухого кута та просування інтересів Америки. Його адміністрація підходить до кожного спору однаково: за допомогою вузьких двосторонніх переговорів та широкого використання важелів впливу. Тон завжди ворожий, сума завжди дорівнює нулю, а єдиним мірилом успіху є те, чи буде угода укладена (і як швидко).

Такий підхід може спрацювати для операцій з нерухомістю, але він зовсім не підходить для вирішення складних дипломатичних викликів. Переговори, подібні до тих, що стосуються війни Росії проти України та ймовірних ядерних амбіцій Ірану, повинні бути спрямовані не на врегулювання умов одноразового обміну, а на побудову системи, здатної формувати та керувати майбутнім розвитком.

Мовиться про систему, яка переживе своїх архітекторів, виживе в умовах політичних змін та обмежить вибір майбутніх урядів. Такої стійкості неможливо досягти без врахування історії, альянсів та структур влади.

Немає підстав вважати, що призначенець Трампа для ведення делікатних переговорів – мільярдер-забудовник, криптовалютний магнат і давній друг Трампа Стів Віткофф – здатний розробити таку систему. Але це неважливо для Трампа, який наполягає, що лише стороння людина може розірвати давні глухі кути. Не обмежуючись традиційним дипломатичним мисленням і протоколами, хтось на кшталт Віткоффа чи іншого улюбленого "посланця»" Трампа, його зятя Джареда Кушнера, нібито може розробляти нові рішення та діяти з безпрецедентною спритністю.

Мовляв, досвід – це тягар, інституції – бар'єр, а невирішені конфлікти – це просто угоди, які чекають на своє укладення. Але війна в Україні – це не вузька тактика, а Росія та Україна – не два магнати, які борються за кілька зайвих доларів. Це зіткнення політичних проєктів: Росія прагне імперської слави та регіонального панування, а Україна захищає свою свободу, суверенітет і демократію. Для обох сторін ставки дуже великі. Віткофф називає конфлікт "безглуздим".

Трамп підтримує таких фігур, як Віткофф, частково тому, що не може уявити собі сценарій, у якому комерційні міркування не є основними. Але він також надсилає послання: у цю нову епоху влада походить не від інституційних структур, а від близькості до нього. Персоналізована влада – це назва гри, а важелі впливу – це те, як цю гру виграти.

Трамп не зацікавлений у складному завданні з досягнення міцної рівноваги. Він хоче змусити слабшу сторону швидко укласти угоду, яку він зможе представити як перемогу. Це стосується Ірану, який зіштовхується зі швидким нарощуванням американських повітряних і військово-морських ресурсів поблизу своїх кордонів.

І це стосується України, яка перебуває у скрутному становищі і якій США неодноразово намагалися нав'язати драконівські мирні умови, хоча Трамп був розчарований відмовою Росії прийняти угоду, яка явно було на її користь.

Чому Трамп так прагне усунути ЄС з переговорів?

На думку Трампа, європейська присутність на цих переговорах може лише зашкодити ситуації, особливо в Україні. Він не лише хоче уникнути необхідності розділяти заслуги за будь-яке врегулювання; він знає, що його європейські колеги не погодяться на домовленість, яка інституціоналізує серйозні дисбаланси, замість того, щоб забезпечити стабільні, довгострокові рішення. Європейці вимагатимуть таких інституційних гарантій та надійного забезпечення виконання, яких майже напевно бракувало б будь-якій угоді, укладеній за посередництва Віткоффа/Кушнера.

Це пояснює, чому США прагнули усунути ЄС з переговорів щодо України, не кажучи вже про Іран. Адміністрація Трампа прагне контролювати як формат, так і результат. Але будь-яка угода буде не більше, ніж вираженням домінування.

Вона може призвести до призупинення бойових дій, послаблення санкцій або гучного рукостискання, але не до довгострокового миру чи стабільності.

Наслідки поширяться не лише на Україну та Іран. Коли світова держава віддає перевагу позиційним переговорам замість продуманої дипломатії, це змінює поведінку та очікування в усій міжнародній системі. Потужні держави розширюють межі. Слабші держави намагаються знайти власні важелі впливу. Союзники підстрахуються. Перехід до позиційних переговорів не призведе до колапсу світової системи, але призведе до більшої нестабільності, оскільки давні правила, відносини та інституції продовжуватимуть руйнуватися.

Що б не казав Віткофф, війни – це не "дурні" суперечки, що чекають на спритного посередника, який діє за наказом сильного правителя. Змушування слабших сторін до відмови від своїх довгострокових інтересів лише перерозподіляє ризики та відкладає розплату.