Законопроєкт про мобілізацію відкликали не просто так: Стефанчук розповів про зауваження

Руслан Стефанчук дав зрозуміти, що у Верховної Ради були зауваження до законопроєкту про мобілізацію. Парламент передав ці пропозиції уряду.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент дуже довго вивчав законопроєкт, який передбачає зміни у мобілізації. Навколо документа проходили дискусії.

До теми Епопея з законопроєктом про мобілізацію: Зеленський відреагував на відкликання документа

Які були зауваження

Як пояснив Стефанчук, зауваження від Верховної Ради стосувалися обмеження конституційних прав громадян, залучення до війська інвалідів третьої групи тощо.

Основні (зауваження – 24 Канал), які можу назвати, – це питання обмеження конституційних прав громадян, залученості до війська інвалідів третьої групи, доцільності і прийнятності електронного вирішення питань, пов'язаних з обліком військовозобов'язаних, а також низки соціальних гарантій для військовослужбовців,

– сказав спікер.

Він наголосив, що законопроєкт про мобілізацію відкликали не просто так. На рівні Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки проводилося загальне обговорення у закритому режимі. Потім цю закриту дискусію перенесли на рівень Погоджувальної ради. За словами Стефанчука, під час відповідної зустрічі президія парламенту та представники фракцій мали можливість обмінятися думками щодо оновлення мобілізаційної політики з військовим керівництвом держави.

Спікер Верховної Ради зазначив, що над регулюванням таких важливих та чутливих процесів, як мобілізація, політикам та військовим необхідно працювати разом. Сторони почули один одного, і тепер йде робота над формуванням правильного мобілізаційного правового механізму.

Він також заявив, що конкретні терміни подачі доопрацьованого документа не обговорювалися. Верховна Рада почне предметний розгляд, як тільки законопроєкт буде готовий. Парламент його перевірятиме на відповідність конституційним принципам, правам та свободам людини й громадянина, а також на адаптацію до умов воєнного стану.

Інші новини про цей законопроєкт