У Зеленського розповіли, що передбачатиме план перемоги України

Президент Володимир Зеленський оголосив про план перемоги України, який змусить Росію завершити війну дипломатичним способом. Цей план керівництво країни представить основним партнерам, зокрема Сполученим Штатам Америки, у вересні.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк назвав головні складники плану перемоги України. Він наголосив, що не буде жодного переговорного процесу, де Росія поводитиме себе так, як сьогодні. Тому що в такому разі вона сяде за стіл переговорів із головною метою – не програти війну.

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Складові плану перемоги

Немає жодних концепцій мирних планів, які може запропонувати якась країна в обхід України. Як зазначив радник голови ОПУ, є чітка позиція сторони, на яку напали. План перемоги України – це єдина платформа, через яку будуть вирішуватись ті чи інші завдання.

Ніяких мирних формул Бразилії, Китаю чи інших країн не може існувати,

– зауважив Подоляк.

Загалом план перемоги передбачає 4 головні пункти: наступ у Курській області, глобальну безпеку, примус Росії до закінчення війни та стабілізацію української економіки. Також у ньому математично обґрунтовані:

цілі, які треба знищувати, що суттєво впливатиме на ресурсні можливості Росії;

кількість російських солдатів, яка має бути ліквідована, що буде мати соціальні наслідки;

території, по яких мають завдавати удари.

Росія розуміє силу, тому необхідні тільки інструменти примусу. Це не те, що Курська операція має покращити позиції на початку якогось міфічного переговорного процесу. Немає і не буде ніяких кулуарних переговорних процесів з Росією, чи Мінських підкилимних домовленостей,

– мовив радник голови ОПУ.

За його словами, Росія сяде за стіл переговорів і буде більш-менш адекватно поводитися тільки під примусом. Його можна забезпечити математично обґрунтованою кількістю техніки, яку Україна буде ефективно використовувати, що довела Курська операція.

Масштабування і системність ударів у глибину Росії суттєво впливатиме на сприйняття війни соціальними верствами в країні-агресорці. Це буде іншого типу тиск на путінську вертикаль, що створюватиме панічні настрої.

Нагадаємо, що Зеленський планує представити цей план президенту США Джо Байдену, кандидатам у президенти Дональду Трампу та Камалі Гарріс, а також партнерам із Групи Семи.