До перемоги Україна має побудувати стійку армію: Зеленський розповів, від чого це залежить

Україна прагне вступити до НАТО. Спільно з союзниками вона повинна максимально зміцнити армію.

Про це президент Володимир Зеленський сказав 24 січня на спільній пресконференції з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо, передає 24 Канал.

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"Сьогодні стійкість залежить від підтримки багатьох держав. США дають найбільшу підтримку, але дуже важливо, щоб Велика Британія, країни Європейського Союзу, європейського континенту, країни Азії та Африки були на стороні України, бо це сторона правди", – розповів Зеленський.

Україні потрібні танки

За словами президента, важливо, щоб світ посилював українську армію чим може. Зеленський сказав, що обговорив сьогодні створення окремої платформи, яка займатиметься броньованою технікою для захисників. Зокрема, танками.

Я дуже радий, що Фінляндія матиме там своє відповідне місце, – додав Зеленський.

Коаліція без Німеччини

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що поведінка Німеччини у питанні танків Leopard є неприйнятною. Він наголосив – якщо Берлін відмовляється допомагати, то не має обмежувати інших союзників.

"Якщо Німеччина не погодиться передати Україні Leopard, ми створимо меншу коаліцію країн, готових поділитися своїми сучасними танками з Україною. Ми не спостерігатимемо, як Україна стікає кров'ю", – сказав прем'єр.

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