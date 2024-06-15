Шольц розповів, як завершити війну та досягнути справедливого миру

На Саміті миру, який проходить у Швейцарії, канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів свою думку щодо того, як завершити війну в Україні. Однак це повинно статися за умови "справедливого миру".

Деталі він розкрив на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру, передає 24 Канал.

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Що сказав Олаф Шольц

Канцлер Німеччини запевнив, що жодна країна у світі не хоче миру більше, ніж наша держава. Однак, як зазначив посадовець, мир це більше, ніж просто відсутність війни.

Негайне припинення вогню без серйозних перемовин, без дорожньої карти до справедливого та тривалого миру, просто легітимізує захоплення Росією української землі та приведе до нового "замороженого конфлікту",

– наголосив Олаф Шольц.

За його словами, це спричинить розвиток сценарію, який є "несправедливо небезпечним та несталим" для України, Європи або ж навіть світової спільноти загалом.

Росія сама обрала війну

Україна винесла на саміт лише 3 головні питання з "формули миру". Йдеться про досягнення домовленостей щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки та повернення військовополонених і викрадених дітей.

Як стверджує німецький канцлер, дехто каже, що будь-який мир повинен враховувати легітимні російські безпекові стурбованості. Перед вторгненням як у ЄС, так і у США, були готові говорити про дискусії щодо безпеки, до яких залучили б різні держави.

Він каже, що переговори могли б підвищити рівень взаємної довіри, але як всі добре знають, Росія обрала війну, а не дипломатію та діалог.

Тому, дозвольте мені бути ясним. Попри будь-які стурбованості щодо безпеки жодні з них не можуть виправдати вторгнення до мирної сусідньої держави. Я хотів би підкреслити, що Україна є жертвою агресії, яка мала сміливість презентувати світу план миру,

– додав Шольц.

Він підкреслив, що для України захист від російської агресії протягом понад 2 років є екзистенційною боротьбою за вільне та демократичне майбутнє, оскільки Росія заперечує незалежність, територіальну цілісність, відкидає саме право України на існування як суверенної держави.

Шольц виступає за запрошення Росії на наступний саміт