Це було ключовим для Путіна: що він хоче отримати від Сі Цзіньпіна

Путін приїхав до КНР з візитом та провів переговори з главою країни Сі Цзіньпіном. Вони могли бути присвячені питанню санкцій.

Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що від 1 січня Китай обмежив прийняття платежів з Росії. Тим часом російська статистика підтверджує падіння товарообігу з КНР. Додамо, що диктатор прибув у Китай ввечері 15 травня.

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Росіяни просто не можуть заплатити за китайські товари. Тим часом США вимагають, аби не приймалися платежі від будь-якої російської організації, яка має фінансово-торговельні відносини з будь-яким представником російського ВПК. Тобто, фактично, якщо приватна компанія постачає російській армії хліб, вона не зможе купити обладнання для його виробництва у Китаї.

КНР у більшості йде на такі обмеження. Тим часом у країні-агресорці хвиля обурення. Там заявляють про те, чому, мовляв, у Китаї не можуть створити спеціальний банк, який зможе приймати гроші з Росії. Утім, у КНР розуміють, що за таке проти усіх китайських банків одразу введуть санкції.

Для нас єдине важливе – добився цього Путін цього чи ні. Я сумніваюся. Але це те, що було для нього ключовим – відновити платежі з Росії в Китай,

– наголосив політтехнолог.

Формулювання, яке не зобов'язує

Сі Цзіньпін не погоджується робити заяви про те, щоби США чи Європа не постачали озброєння Україні. Однак, глава Китаю та Пекін згодні на заяву, що вони "проти затягування війни". Це їх ні до чого не зобов'язує. Адже це – просто дипломатичне формулювання.

"З боку Китаю це формулювання ні про що не говорить, а при цьому начебто як "дипломатична поступка" Москві. Тобто: "Путін, ми підписалися під вашою фразою – "ми проти затягування війни". У цій фразі для Китаю немає "конфлікту із Заходом", – сказав Шейтельман.

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