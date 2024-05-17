Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что с 1 января Китай ограничил принятие платежей из России. Между тем российская статистика подтверждает падение товарооборота с КНР. Добавим, что диктатор прибыл в Китай вечером 15 мая.

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Россияне просто не могут заплатить за китайские товары. Между тем США требуют, чтобы не принимались платежи от любой российской организации, которая имеет финансово-торговые отношения с любым представителем российского ВПК. То есть, фактически, если частная компания поставляет российской армии хлеб, она не сможет купить оборудование для его производства в Китае.

КНР в большинстве идет на такие ограничения. Тем временем в стране-агрессоре волна возмущения. Там заявляют о том, почему, мол, в Китае не могут создать специальный банк, который сможет принимать деньги из России. Впрочем, в КНР понимают, что за такое против всех китайских банков сразу введут санкции.

Для нас единственное важное – добился этого Путин этого или нет. Я сомневаюсь. Но это то, что было для него ключевым – восстановить платежи из России в Китай,

– подчеркнул политтехнолог.

Формулировка, которая не обязывает

Си Цзиньпин не соглашается делать заявления о том, чтобы США или Европа не поставляли вооружение Украине. Однако, глава Китая и Пекин согласны на заявление, что они "против затягивания войны". Это их ни к чему не обязывает. Ведь это – просто дипломатическая формулировка.

"Со стороны Китая эта формулировка ни о чем не говорит, а при этом вроде как "дипломатическая уступка" Москве. То есть: "Путин, мы подписались под вашей фразой – "мы против затягивания войны". В этой фразе для Китая нет "конфликта с Западом", – сказал Шейтельман.

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