Лукашенко діяв як людина зі сталевими яйцями, – Протасевич в інтерв'ю пропагандистам

Роман Протасевич дав інтерв'ю державному білоруському каналу. Там, зокрема, описав своє ставлення до Олександра Лукашенка. Втім, є підстави вважати, що на затриманого журналіста тиснули.
Протасевич спочатку сам звернув увагу на те, що раніше багато критикував Лукашенка. Мовляв, йому здавалося тоді, що на це є причини.
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"Але я все життя був журналістом. І коли я став все більше "втягуватися" саме не у політичну роботу, тим більше мені хотілося звідти втікати", – нібито вважає він.
Як підкреслив журналіст, він начебто став розуміти, що багато речей, за які критикували Лукашенка, насправді були спробою тиску на нього.
У багатьох моментах, вибачте за таке висловлювання, він діяв як людина зі стальними яйцями, попри весь тиск,
– сказав Протасевич.
Активіст додав, що все ж таки були моменти, коли він вважав, що рішення білоруського президента (самопроголошеного – 24 канал) були помилковими.
Уривок з інтерв'ю, де мовиться про Лукашенка: дивіться відео
Після цього інтерв'юєр запитав затриманого журналіста: "Якщо одним словом сказати, ви Лукашенка поважаєте? "Безумовно", – відповів Протасевич.
Протасевича могли змусити до цього інтерв'ю
Те, який вигляд Протасевич має у кадрі, може свідчити про те, що інтерв'ю він давав під тиском. У нього спухле обличчя – ймовірно, через побиття. Помітно, що у хлопця тремтить голос.
Правозахисники розкритикували телеканал через це інтерв'ю. Вони вважають, що до журналіста застосовували тортури, аби він говорив те, що вигідно режиму Лукашенка.
Затримання Протасевича у Мінську: основне
- 23 травня у Мінську через нібито замінування посадили літак Ryanair, на борту якого перебував Протасевич та його дівчина-росіянка Софія Сапега.
- Вибухівки білоруські силовики так і не знайшли. А от журналісту та його коханій продовжити подорож не дозволили – їх затримали.
- Протасевич заснував телеграм-канал NEXTA, який після президентських виборів у 2020 році об'єднав білорусів, які виступають проти режиму Лукашенка.
- У світі засудили дії білоруської влади. Це призвело до фактичної авіаційної ізоляції країни. Водночас Євросоюз розглядатиме санкції.