Що робити, якщо мобілізували з хворобами, які заважають військовій службі
6 серпня 2022 , 10:39Читать новость на русском
Українцям розповіли, що робити, якщо мобілізували з хворобами, які заважають службі у лавах ЗСУ. Це може статися, якщо не провели ретельний медичний огляд або проігнорували довідки про хвороби.
Мобілізація в Україні оголошена до 23 серпня. Експерти прогнозують, що вона може продовжитися. Що робити, якщо мобілізували до лав ЗСУ з хворобами, які заважають військовій службі, українцям в ефірі телемарафону розповів Микита Петровець, повідомляє 24 канал.
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Юрист регіонального центру прав людей рекомендує такий план дій:
- військовослужбовець має подати рапорт про звільнення за станом здоров'я разом з документами, які підтверджують підставу для звільнення;
- далі прямі керівники (зокрема, керівник окремої частини) направлять військового на медичний огляд;
- згодом військова-лікарська комісія має оглянути військового, а також – ухвалити постанову у формі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров'я;
- якщо доки триває оформлення звільнення, військовий не може виконувати службові обов'язки, потрібно оформити постанову про звільнення від виконання службових обов'язків на 30 календарних днів;
- висновки ВЛК необхідно скерувати до військової частини, там документи оформлять та надішлють відповідній посадовій особі;
- наступний етап – командир бригади має видати наказ про звільнення, оголошує його начальник військової частини;
- далі військового відправляють у відставку;
- упродовж 5 днів він має прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за вибраним місцем проживання.
Проблем з мобілізацією в Україні немає
- В ОК "Південь" розповіли, що наразі в Україні немає проблем з мобілізацією. Водночас, якщо буде потрібно, можуть мобілізувати ще 500 тисяч чоловіків.
- Наразі Україна потребує більше важкої зброї. В ОК "Південь" закликали Захід активізуватися з постачаннями.
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