Тоді в росіян виникне проблема: у Сухопутних військах припустили, що може спричинити протест

Росіяни отримали вже купу причин, аби нарешті організувати протест і повалити режим Путіна. Однак лишилась ще одна точка, на яку можна натиснути.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловив 24 Каналу думку, що головна причина, через яку виникне протест у Росії – наповненість холодильників у населення. Раніше в ГУР пояснили, чому росіяни так і не почали протестувати після початку війни.

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Чинники, які не спричинили протесту

Тимочко розповів, що Путін перефразував вислів Наполеона про те, що війна не має годувати сама себе, й годує війну тілами російських солдатів. Після виборів Путін може оголосити масову мобілізацію, та це навряд викличе протест, як і раніше.

Навряд будуть і масштабні етнічні протести, бо все ж таки ті російські етноси, які могли бути спроможними та мали силу до протесту, в перші ж дні влились у російську армію, і потому в український чорнозем. Башкортостан ми бачили намагався бунтувати, але це були регіональні протести, а не бунт проти режиму,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Росіяни бояться порожнього холодильника

За його словами, бунт може виникнути все ж у будь-який момент. Ми бачили, як олігархічні кола організували рух Пригожина, й населення підтримувало його, бо має запит на протест. Та все ж для населення головним чинником невдоволення в Росії завжди буде порожній холодильник.

"Бензоколонки – це основні гроші, якими живиться, якими харчується російська економіка. Весь російський холодильник існує на цій бензоколонці. Якщо бензоколонка не зможе збільшувати холодильник, тоді виникне проблема в російському суспільстві, або їх організують військові чи бізнес-еліти", – зауважив Тимочко.

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