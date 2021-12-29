Що розглядатиме РНБО 30 грудня: ЗМІ оприлюднили список

Напередодні Нового року члени РНБО зберуться на останнє у 2021 році засідання. Під час нього розглянуть низку важливих питань та підіб'ють підсумки року, що минає.

Про перелік питань, які порушать на засіданні, журналістів проінформувало джерело.

Важливо РНБО ввела санкції проти медіахолдингів Медведчука, Козака та Шуфрича

Які питання розглянуть під час засідання

За даними інформованого джерела, на засіданні РНБО 30 грудня планують обговорити:

стан Збройних сил України,

ситуацію з коронавірусом,

енергетики та реалізації президентської програми "Зелена країна".

Стан ЗСУ, епідеміологічну ситуацію, стан енергетичної галузі, виконання указу президента щодо збереження та відтворення лісів,

– мовиться у повідомленні.

На уточнююче запитання, чи є в порядку денному передноворічного засідання запровадження санкцій, джерело зазначило: "питання санкційної політики – на стадії вирішення щодо винесення на розгляд засідання".

Попереднє засідання РНБО

Засідання РНБО, яке перенесли з 29 на 30 грудня, має розпочатися о 15:00.

Востаннє Рада нацбезпеки та оборони збиралася на засідання 10 грудня. Головною темою стала ситуація на кордоні з Білоруссю. Тоді активно обговорювали загрозу з боку нелегальних мігрантів. Також на засідання ухвалили рішення про санкції проти людей, які відкривали "представництво Нікарагуа" в окупованому Криму.

Що Зеленський думає про взаємодію РНБО та СБУ: дивіться відео