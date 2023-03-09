Їм важко збагнути логіку війни в Україні, – Череватий відповів на заяву генсека НАТО про Бахмут
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями. У ЗСУ прокоментували слова генсека Альянсу.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону відповів на заяву Столтенберга. Про це пише 24 Канал.
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Череватий нагадав про заяви Заходу на початку вторгнення
Зокрема, Череватий зауважив, що він має певний досвід спілкування з експертами штаб-квартири НАТО. Військовий зауважив, Альянс мав дотичні відносини до війни в колишній Югославії. Однак масштаби цього конфлікту відрізняються від ситуації в Україні, зауважив представник ЗСУ.
Вони звиклі до таких стабілізаційних місій, навчальних, миротворчих. Тому на моє переконання: їм важко збагнути війни тут. Вони з чисто прагматичними, сухими розрахунками до цього підходять. Іноді не розуміючи, що українці вже рік в такому надпотужному військовому конфлікті випрацювали набагато більшу стійкість, нестандартність, набагато більшу потужність тактичних рішень,
– заявив речник.
Череватий наголосив, що до таких заяв потрібно ставитися з повагою. Однак він вважає, що НАТО не до кінця розуміє ситуацію. Він пригадав, як на початку війни Захід рахував години до того, як впаде Київ.
Що сказав Столтенберг про Бахмут
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 8 березня заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями. Він наголосив, що Росія протягом декількох місяців кидала на цей напрямок все нову живу силу і техніку.
- Він закликає Захід посилити допомогу Україні, щоб ймовірна втрата Бахмуту не стала переломним моментом у війні.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що прогнозувати воєнні дії – це невдячна справа. Маляр наголосила, що бої у Бахмуті виснажують ворога, і закликала довіряти тільки військовим.
- В щоденному звіті Інституту вивчення війни зазначають, що окупаційні війська зайняли східну частину Бахмута після контрольованого тактичного відступу ЗСУ. Однак перспектив на серйозний успіх на цьому напрямку у них нема.