Що стало з ПВК "Вагнера" після смерті Пригожина: розвідка Британії розповіла про долю бойовиків

Після невдалого заколоту Євгенія Пригожина та його ймовірної загибелі у ПВК "Вагнера" настали великі зміни. Британські розвідники заявили, що ці найманці розділилися на три групи.

Британські аналітики зазначили, що тепер Кремль має більше контролю над вагнерівцями. Вони підтвердили інформацію про зв'язок ПВК "Вагнера" з Росгвардією.

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Що сталося з вагнерівцями

У звіті британської розвідки за 12 листопада сказано, що ПВК "Вагнера" розділена на 3 групи. Бойовики розподілилися по різних військових формуваннях.

Росгвардія могла асимілювати велику частину ПВК "Вагнера". Після цього найманці почали знову набирати до себе людей. Розвідка Великої Британії припускає, що цей новий підрозділ у складі Росгвардії міг очолити Павєл Пригожин, син Євгенія Пригожина.

Британські розвідники вважають, що інших вагнерівців могла завербувати ПВК "Редут", загальна чисельність якої нараховує приблизно 7000 осіб. Медики з ПВК "Вагнера" увійшли до складу до чеченського спецпідрозділу "Ахмат" Рамзана Кадирова. Сам так званий "голова" Чечні наприкінці жовтня повідомляв про приєднання 170 вагнерівців.

Син Пригожина міг очолити ПВК "Вагнера"