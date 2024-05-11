"Сіра зона" на Харківщині: у ЗСУ пояснили, що це за територія

Після штурму ворога на кордоні з Росією, "сіра зона" у Харківській області збільшується. У ЗСУ заявили, що ця зона почала утворюватися ще після відступу російських військ на Харківщині у 2022 році.

Усе через те, що війська жодної сторони не могли закріпитися на цій території через постійні удари. Про це в етері телемарафону повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, інформує 24 Канал.

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Як утворилася "сіра зона"

За словами Тимочка, після того, як російські війська відступили під час Харківської кампанії восени 2022 року, ідеальної лінії кордону не утворилося.

Все одно там відбувались артилерійські бої, постійно відбувались зіткнення з ДРГ і ворог не зміг виставити свої військові заслони ідеально по лінії фронту і вглиб Росії там утворилась така лінія, різна по товщині 5 – 10 км, де по суті вона була нечійна. Але на території Росії, росіяни і ЗСУ не могли там закріпитися, чи вибудувати якісь потужні фортифікації в тому плані, що одразу завдавались удари,

– зазначив він.

Тимочко розповів, що окупаційним військам було поставлене завдання, щоб вони зайняли ці території. Усе для того, щоб ЗСУ не могли заходити на територію Росії чи вибудувати фортифікації.

За словами військового наступальним діям російських військ у Харківській області передувала масштабна інформаційна кампанія, щоб залякати українців.

"Завдання, яке ставилось перед окупантами – відтягнути наші резерви та ресурси. Хоча насправді вони там намагалися покращити становище їх військ. Бо, якщо ми поспостерігаємо, звідки вони наступали, то це славнозвісне Шебекіно", – зазначив Тимочко.

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