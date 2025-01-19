Трамп поділився пріоритетами в перший тиждень на посту президента США: на чому він зосередиться

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує у перший тиждень на посаді підписати "рекордну" кількість указів. Також його пріоритетами будуть питання мігрантів і пожежі в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Трампа в інтерв'ю NBC News.

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Пріоритети Трампа в перший тиждень на посаді президента

Трамп зазначив, що темою його інавгураційної промови будуть "єдність і сила, а також слово справедливість".

Новообраний лідер США підкреслив, що планує підписати "рекордну" кількість указів. На запитання про те, чи йдеться про понад сотню указів, він сказав: "Ну, принаймні в цій категорії".

Крім цього, 47-й президент США планує відвідати Лос-Анджелес, де огляне збитки від лісових пожеж.

Також Трамп зазначив, що, депортація нелегальних іммігрантів буде для нього пріоритетом. Він не назвав точної дати чи міста, де вони розпочнуться, але сказав, що розпочнуться найближчим часом.

"Це почнеться дуже рано, дуже швидко. Я не можу сказати, у яких містах, тому що ситуація змінюється. І не думаю, що ми хочемо говорити, у якому місті. Ви побачите це на власні очі. Ми повинні вигнати злочинців з нашої країни", – сказав американський політик.

Також в інтервʼю обговорили питання заборони TikTok у США. Відтак, щодо заборони цієї соцмережі в країні, він допустив відтермінування її на 90 днів і додав, що оголосить рішення в понеділок, 20 січня.

"Я думаю, що це, безумовно, варіант, який ми розглянемо. 90-денне продовження – це те, що, схоже, буде зроблено, тому що це доречно. Ви знаєте, це доречно. Ми повинні уважно на це подивитися", – заявив Трамп.

Додамо, що ввечері в суботу, 18 січня, Трамп прибув до Вашингтона для участі в церемонії інавгурації, основна частина якої відбудеться 20 січня. Текстову онлайн-трансляцію церемонії, читайте в матеріалі 24 Каналу.