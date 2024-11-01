Зеленський розповів, що Україна буде робити із полоненими військовими КНДР

Тисячі військових з КНДР вже зовсім скоро можуть взяти безпосередню участь у війні в Україні на боці Росії. Водночас, якщо північнокорейський солдат потравить в полон, їм буде збережено життя.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS. Президент розповів, що першочергово військових КНДР будуть обмінювати на українців.

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Що Україна буде робити із полоненими військовими КНДР

У інтерв'ю Зеленський зазначив, що Україна дотримується гуманного підходу до поводження з військовополоненими, незалежно від їхньої національності.

Для нас дуже важливо зберігати їм життя, важливо поважати міжнародне право і не катувати полонених. Спеціально підкреслюю, бо порівняно з російською армією, яка катувала наших хлопців, ми цього не робимо,

– заявив президент.

Він також наголосив на тому, що найголовніше для України – нарощення обмінного фонду, тому військових КНДР будуть першочергово обмінювати на українців.

Нагадаємо, що за словами Володимира Зеленського, що початок боїв із військовими КНДР – питання днів. Він також зазначив, що Росія буде посилати північнокорейські війська у бій першими, аби уникнути втрат серед своїх солдатів.